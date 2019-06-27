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27 червня 2019, четвер, 14:32 146
Верховна Рада і партії 2019-06-27T15:45:02+03:00
Українські Новини
Київський осередок "Нацкорпусу" провів акцію з приводу голосування в ПАРЄ щодо РФ

Київський осередок "Нацкорпусу" провів акцію з приводу голосування в ПАРЄ щодо РФ

26 червня об'єднані націоналісти у чолі із лідером київського осередку політичної партії "Національний корпус" Сергієм Тамаріним влаштували мирну акцію протесту під Посольством Франції в Україні з метою передати уряду Франції свою заяву та вимоги щодо останнього голосування Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Активісти розгорнули банери, що мали мету нагадати Європі про можливість катастрофічних наслідків нещодавнього рішення.

Про це йдеться на Youtube-каналі "Нацкорпусу".

Представники "Нацкорпусу" мирною акцією протесту висловили своє відношення щодо останнього голосування ПАРЄ, яке стосувалося зняттю частини санкцій з Російської Федерації (РФ), які були на неї накладені у 2014 році. Нагадаємо, що мова йде про голосування, яке було ініційовано представниками Німеччини та Франції та відбулося 26 червня, у вівторок (25 травня), майже о другій ночі за київським часом. Результат засідання наступний: із 190 депутатів — 118 проголосували за зняття частини санкцій з РФ. Найбільшим союзником Росії у цій ситуації виявилася Франція, делегація якої проголосувала одностайно на підтримку РФ.

Лідер київського осередку "Нацкорпусу" Сергій Тамарін, який був безпосереднім організатором мирної акції протесту заявив: "Росія повернулася до ПАРЄ за ініціативи Франції та Німеччини. Це може свідчити лише про те, що нам більше не можна і не треба ні на кого розраховувати, окрім як на себе".

Також, свою думку висловив голова юридичного відділу "Нацкорпусу" Віктор Шендибило, який нагадав, що Франція була однією з країн-підписантів Будапештського меморандуму та одним з творців Нормандського формату, у якому Україна нині проводить перемовини. За його словами, останнє голосування ПАРЄ яскраво демонструє те, що "союзник" у вигляді Західної Європи виявився другом агресора.

Варто зазначити, що подібне рішення представники "Нацкорпусу" раніше прогнозували. Зокрема, вони неодноразово робили акцент на тому, що Мінський і Нормандський формати перемовин не дають жодних результатів, не мають за собою реального захисту для України. Також, у націоналістів були сумніви щодо зацікавленості країн-гарантів в інтересах української держави. Останні події частково підтверджують точку зору націоналістів.

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