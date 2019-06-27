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27 червня 2019, четвер, 14:06 33
Силові структури 2019-06-27T16:30:04+03:00
Українські Новини
Фірма екс-начальника Генштабу намагалася продати Міноборони контрабандні запчастини ЗРК з Росії

Фірма екс-начальника Генштабу намагалася продати Міноборони контрабандні запчастини ЗРК з Росії

Стрільби з зенітно-ракетного комплексу. Фото: facebook/GeneralStaff
Стрільби з зенітно-ракетного комплексу. Фото: facebook/GeneralStaff

Контррозвідка Служби безпеки України заявляє, що фірма колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил (1996 - 1998) Олександр Затинайко і екс-чиновника "Укрспецекспорту" Володимира Петенко постачала контрабандою з Росії запчастини для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) для продажу Міністерству оборони.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Печерське управління поліції Києва надійшов рапорт консультанта-експерта Департаменту контррозвідки СБУ про те, що отримано дані про можливі протиправні дії, які полягають у зберіганні бойової частини до зенітно-ракетних комплексів, інших товарів військового призначення, попередньо ввезених в Україну з Російської Федерації контрабандним шляхом.

Зокрема, встановлено, що керівник ТОВ "ДеминингСолюшнс" (бенефіціарні власники - Володимир Петенко і його син, а також Олександр Затинайко і Вадим Ковальський) організував ввезення на територію України складових (бойових) частин до ЗРК з приховуванням від митного контролю, які в подальшому планувалося відновити і провести легалізацію їх походження для реалізації на користь Міністерства оборони.

Так, 11 травня правоохоронці провели обшук і знайшли закопаним на території присадибної земельної ділянки 6 уніфікованих блоків УБ-32А-24 (блок знарядь для доставки і пуску некерованих авіаційних ракет).

Поліція відкрила кримінальне провадження за даним фактом і ініціювала призначення експертизи для визначення придатності до використання виявлених запчастин до зброї.

Як повідомляли Українські Новини, у березні правоохоронці виявили 36 російських ракет "земля-повітря" для зенітно-ракетного комплексу "Печора" в порту в Одеській області.

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