Запровадження ринку електроенергії у безпечному режимі дозволить стримати тарифи, – Корольчук

Запуск ринку електроенергії з 1 липня в безпечному режимі дозволить стримати зростання тарифів у перехідний період.

Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, коментуючи заяву міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, що запуск ринку не призведе до суттєвого зростання тарифів на електроенергію ні для населення, ні для бізнесу.

"І для влади, і для президента Зеленського, зокрема, ринок у так званому захищеному режимі (safe mode) з ПСО і "прайс-кеп" є ідеальним механізмом стримування тарифів. З одного боку, вдається зберегти обличчя європейських реформаторів та повісити на груди медаль про важливу перемогу. З іншого боку, влада отримує на 9 місяців "безпечний режим", який дозволяє стримувати ріст тарифів на електроенергію", - написав Корольчук.

Експерт також звернув увагу, що якщо б з 1 липня не запустили ринок електроенергії, зростання оптової ціни на електроенергію та тарифів для промисловості склало б понад 20%.

"Якби ринку не було, то ОРЦ і тарифи для промисловості зросли би за існуючими до нового ринку методиками більше, ніж на 20%. Це пов’язано з тим, що взимку, як ми пам’ятаємо, було прийнято викривлений енергобаланс для стримування тарифів, де не було враховано суттєвого зростання долі ВДЕ та в цілому завищені об’єми дешевих генерацій", - зазначив Корольчук.

На думку експерта, будь-які коливання тарифів на електроенергію для промисловості зараз жодним чином не пов’язані з запровадженням нової моделі енергоринку.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами Європейського Союзу (ЄС), має бути запроваджено 1 липня 2019 року. Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це також одна з умов програми співробітництва України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року.