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27 червня 2019, четвер, 13:20 106 Прес-реліз
Інтернет і IT 2019-06-27T14:30:02+03:00
Українські Новини
Київстар визначив десятку найбільш популярних країн для міжнародного роумінгу

Київстар визначив десятку найбільш популярних країн для міжнародного роумінгу

Національний телеком оператор визначив туристичні маршрути, які є найбільш популярними серед користувачів мобільного зв’язку. Рейтинг складено по даним реєстрації абонентів у міжнародному роумінгу в травні 2019 року.

З початку травня кількість абонентів Київстар, що побували за кордоном, зросла на 25% порівняно з травнем 2018 року.  Найбільш популярним маршрутом стала Польща – в травні та на початку червня 2019 цю країну відвідало 18% абонентів, які користуються міжнародним роумінгом. Друге місце за кількістю зарубіжних поїздок поділили Німеччина, Туреччина, Росія – кожну з цих країн в травні відвідало біля 8% абонентів-користувачів роумінгу. Майже 5% абонентів вже відвідали Єгипет, Італію, Угорщину і Чехію. До Румунії та Білорусі навідалось 3% абонентів.  Найменша кількість абонентів відвідала Королівство Есватіні (Свазіленд) – 6 чоловік.

Продовжують зростати обсяги використання мобільного інтернету в роумінгу. У травні 2019 року абоненти Київстар за кордоном використали на 113% більше дата-трафіку, ніж роком раніше.

У компанії пояснюють суттєвий ріст дата-трафіку за кордоном вигідними тарифами. Так, в найбільш популярних серед абонентів Київстар країнах вартість дзвінків від 2 грн/хвилина, мегабайт мобільного інтернету – від 0,35 грн, SMS- повідомлення від 1 грн. Абоненти, яким потрібно багато мобільного інтернету, можуть підключити послугу "Ідеальний роумінг" і отримувати послуги за ціною 0,10 грн за 1 мегабайт трафіку, а дзвінки – від 1 грн за хвилину.

Вже зараз абоненти Київстар можуть користуватись 4G/LTE більш ніж в 40 країнах світу. Наприклад, в Єгипті, Туреччині, Франції, Німеччині, Великобританії, Італії, Польщі, Угорщині і країнах Північної Америки.

Київстар надає послуги міжнародного роумінгу на 5 континентах, у 195 країнах. Послуга міжнародного роумінгу підключається автоматично, як тільки абонент починає користуватися мобільним зв'язком за кордоном. Все, що необхідно зробити абоненту, поповнити свій рахунок перед подорожжю.

 

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G. За дослідженнями міжнародної компанії Ookla, у мережі Київстар швидкість мобільної передачі даних є найвищою ніж в середньому по Україні. Послугами Київстар користується 26,4 млн абонентів.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.


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