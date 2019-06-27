Під Москвою збудують "православний Ватикан" за $2 млрд

У Росії стало відомо про пропозицію Російської православної церкви знести адміністративні будівлі і побудувати в центрі підмосковного історичного містечка Сергієв Посад "православний Ватикан". Джерела видання повідомили, що проект перебудови міста схвалений патріархом Кирилом і президентом Володимиром Путіним. Колишній мер Сергієва Посада Сергій Пахомов говорив, що в центрі хочуть знести кілька "жахливих будинків", але не житлові будівлі. Про це повідомляє Відомості.

Концепція передбачає повну перебудову Сергієва Посада і його поділ на дві частини — адміністративну та духовну. Зазначається, що автори проекту в якості прикладу розглядають Ватикан, Єрусалим і Мекку. Біля Троїце-Сергієвої лаври пропонують побудувати культурно-представницький центр з музеєм православного мистецтва, молодіжним культурним центром православ'я, богословської бибилиотекой, вищим церковним судом і іншими релігійними об'єктами.

У планах перенести держустанови, в тому числі будівлі правоохоронних і слідчих органів в адміністративно-діловий центр, пише видання. Крім того, трансформувати пропонують і житлові райони. У загальній складності хочуть перетворити 400 гектарів у центрі міста.

За попередніми підрахунками міської влади, реалізація проекту обійдеться федеральному бюджету і бюджету Московської області в 120-140 млрд рублів. При цьому "Ведомости" відзначають, що за два роки на всю програму благоустрою міст країни витратили близько 50 млрд рублів.