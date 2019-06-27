Київстар збільшив територію покриття 4G ще в трьох областях України

Національний телеком операторвключив зв’язок 4G ще в 38 населених пунктах України. До 31 липня 2019 року мобільний інтернетв мережі 4G- необмежено і без сплати за мегабайти для всіх абонентів Київстар.

Мережа 4G Київстар збільшилась на території Кіровоградської, Одеської та Чернівецької областей. Так, швидкісний мобільний інтернет з’явивсяв 38 населених пунктах, зокрема Кілія, Довгопілля, Добровеличівка, Путила та ін.

На сьогодні мережа 4G Київстар працює в 6540 великих і малих містах і селищах, де проживає28,4 млн чоловік, або 68,3% населення України.

Можливостями 4Gзв’язку вже скористалось5,6 млн абонентів Київстар, аобсяги дата-трафікув мережі у1 кварталі 2019 рокудосягли 219 Петабайтів, що удвічі більше, ніж рік тому. До 31 липня 2019 року всі абоненти Київстар в мережі 4G отримують мобільний інтернет необмежено і без сплати за використані мегабайти.

Щоб надавати абонентам мобільний інтернет високої якості, Київстар збудував найбільшу мережу мобільного зв’язку – більше 26 тисяч базових станцій, а також використовує найбільшу кількість радіо частот. За 2018 рік і 1 кв 2019 року компанія інвестувала у розвиток нових технологій зв’язку понад 8 млрд грн. Нагадаємо, що в мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводяться у дослідженні за 2018 рік міжнародної компанії Ookla.

Щобкористуватись 4G абоненту необхідно мати смартфон, що підтримує цю технологію зв’язку, а також замінити стару SIM картку на сучасну USIM-карту. Отримати нову карту можна безкоштовно, у будь-якому з магазинів Київстар.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26,4 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.