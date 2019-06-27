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27 червня 2019, четвер, 11:48 479
Події 2019-06-27T11:49:27+03:00
Українські Новини
На Київщині спалено 3 автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків

На Київщині спалено 3 автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків

Сьогодні близько другої години ночі, в селі Бишів Макарівського району, спалений 3 автобуса соціального проекту Благодійного Фонду Руслана Сольвара "Разом у Майбутнє", які безкоштовно перевозять громадян пільгової категорії. Про це повідомив представник БФ Роман Зорін.

"Попередньо – це умисний підпал. В автобуси закинули пляшки з коктейлями Молотова. Бачили в темряві постать худорлявого чоловіка зростом 180-185 см, у чорному одязі. Ведеться слідство, збирається інформація і шукають можливі докази", - зазначив він.

Повністю знищені три автобуса, що забезпечують безкоштовні транспортні регулярні перевезення від благодійного фонду Руслана Сольвара "Разом у майбутнє". На місці злочину працює оперативно-розшукова група, підрозділ кінологів.

Роман Зорін підкреслив, що безкоштовні автобуси від БФ курсують по Макарівщині, Фастівщині, Сквирщині та Києво-Святошинського району більше 5 років і вже перевезли майже 1 млн громадян.

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