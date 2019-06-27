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27 червня 2019, четвер, 10:47 16
Судова влада 2019-06-27T11:30:01+03:00
Українські Новини
Мера Василькова Сабадаша відсторонили від посади за підкуп виборців

Мера Василькова Сабадаша відсторонили від посади за підкуп виборців

Суд відсторонив від посади мера Василькова (Київська область) Володимира Сабадаша, підозрюваного в причетності до підкупу виборців на користь одного з кандидатів у Президенти за кошти державного бюджету.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"В квітні поліція почала кримінальне провадження за фактом підкупу виборців на користь одного з кандидатів у Президенти України під виглядом міської бюджетної програми "Турбота", де людям роздавали по тисячі гривень. Сьогодні (26 червня) Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про відсторонення мера Василькова Володимира Сабадаша від займаної посади. Сподіваємося, це стане гарною превенцией від порушення закону для всіх інших осіб на цих виборах", - сказав заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

Суд обрав Сабадашу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Він не повинен покидати межі міста і зобов'язаний повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування зі свідками.

Як повідомляли Українські Новини, перед врученням підозри Сабадашу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозував оголошення підозри у підкупі виборців штабом Петра Порошенка.

Поліція повідомила меру Василькова Київської області Володимиру Сабадашу про підозру у причетності до підкупу виборців.

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