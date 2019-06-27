Кабмін відсторонив голову Держрезерву Мосійчука від посади

Кабінет Міністрів усунув голови Державного агентства резерву Вадима Мосійчука від виконання обов'язків на час здійснення дисциплінарного провадження.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 452-р від 26 червня, передають Українські Новини.

Це розпорядження було прийнято урядом під час засідання в середу, 26 червня.

У свою чергу Мосійчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що пов'язує своє усунення з викриттям тендерних угод ТОВ "Столичний млин", боротьбою зі спробами прибрати з підпорядкування Держрезерву НДІ "Ресурс" та іншою діяльністю.

Він заявив, що має намір відстоювати свою позицію в суді.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно голови Державного агентства резерву Вадима Мосійчука, якому прямо в аеропорту вручили обвинувальний акт, в нанесенні збитків на 6 млн гривень.

Раніше Мосійчуку суд обрав особисте зобов'язання і зобов'язав здати закордонний паспорт.

Крім того, НАБУ закрило справу про розтрату майна в 2015-2017 чиновниками Держрезерву.