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27 червня 2019, четвер, 10:24 23
Судова влада 2019-06-27T12:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін відсторонив голову Держрезерву Мосійчука від посади

Кабмін відсторонив голову Держрезерву Мосійчука від посади

Кабінет Міністрів усунув голови Державного агентства резерву Вадима Мосійчука від виконання обов'язків на час здійснення дисциплінарного провадження.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 452-р від 26 червня, передають Українські Новини.

Це розпорядження було прийнято урядом під час засідання в середу, 26 червня.

У свою чергу Мосійчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що пов'язує своє усунення з викриттям тендерних угод ТОВ "Столичний млин", боротьбою зі спробами прибрати з підпорядкування Держрезерву НДІ "Ресурс" та іншою діяльністю.

Він заявив, що має намір відстоювати свою позицію в суді.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно голови Державного агентства резерву Вадима Мосійчука, якому прямо в аеропорту вручили обвинувальний акт, в нанесенні збитків на 6 млн гривень.

Раніше Мосійчуку суд обрав особисте зобов'язання і зобов'язав здати закордонний паспорт.

Крім того, НАБУ закрило справу про розтрату майна в 2015-2017 чиновниками Держрезерву.

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