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27 червня 2019, четвер, 09:52 30
Політика 2019-06-27T12:00:03+03:00
Українські Новини
У Харкові закидали зеленкою приймальню Бойка

У Харкові закидали зеленкою приймальню Бойка

Приймальню Бойка закидали зеленкою. Фото: zаgittya.com.ua
Приймальню Бойка закидали зеленкою. Фото: zаgittya.com.ua

О 3:40 ранку 27 червня у Харкові невідомі скоїли напад на громадську приймальню партії та народного депутата Юрія Бойка.

Про це повідомляє прес-служба "Опозиційної платформи – За життя".

Спочатку група невідомих почала закидати будівлю кульками, наповненими речовиною, схожою на зеленку, які рикошетили, розбиваючись об асфальт. Потім войовничі молодчики підбігли до вікон і вхідних скляних дверей і одночасно почали бити залізними прутами. Зробивши свою брудну справу, зникли у невідомому напрямку. Розбито двері, пошкоджено стіни. Боягузлива і безглузда жорстокість.

Харківські опозиціонери за фактом події подали заяву до поліції. У партії зазначають, що ніякі провокації і погрози не залякають опозиціонерів. І як би не хотіли залякати людей ці найняті "тітушки" і лжепатріоти, "бажаного ефекту" дані провокаційні дії не справлять. Опозиційна політична сила буде відстоювати мир і припинення воєнних дій в Донбасі. А люди все бачать та розуміють і дадуть свою оцінку 21 липня.

Приймальню Бойко закидали зеленкою. Фото: zаgittya.com.uaПриймальню Бойка закидали зеленкою. Фото: zаgittya.com.ua

Напередодні, 26 червня, у Харкові відкрилася громадська приймальня "Опозиційної платформи – За життя". На її відкриття приїхав Юрій Бойко. Сотні харків'ян прийшли на зустріч з народним депутатом. Головними питаннями були: коли закінчиться війна в Донбасі і чи є можливість знизити тарифи.

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