В ПАРЄ те, що мав би зробити Зеленський, зробив Ляшко, - політолог

Політологи прокоментували жорсткий виступ Олега Ляшка під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, яка ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму щодо Росії та її повернення до роботи в рамках організації.

Так на своїй сторінці у Facebook політолог Володимир Цибулько зазначив, що лідер РПЛ таким чином хотів звернутися до сумління європейців, а також відмітив, що очікував іншої реакції від діючого Президента Зеленського.

"Олег Ляшко пробує достукатися до сумління парламентаріїв Ради Європи. Чесна державницька позиція, на тлі фейсбучних соплів Зе (Зеленський – ред.). А ще п’ять років тому він глумився у кварталі із Ляшка, щоб сьогодні самому виглядати на тлі Ляшка переляканим петеушником, - каже Цибулько. - Олег Ляшко в ПАРЄ зробив те, що мав би зробити Президент - показав Європі як необхідно захищати національні інтереси на міжнародному рівні".

У свою чергу політичний експерт Вадим Карасьов також відзначив намагання Ляшка захистити інтереси країни.

"Серйозним і раціональним в цій ситуації був Олег Ляшко, який достатньо впевнено вибудовував стратегію і тактику свої поведінки в рамках ПАРЄ. Не уникав зустрічей з російськими пропагандистами, а навпаки – достатньо мужньо вів себе, відстоюючи інтереси української держави. На зовнішньополітичній арені Ляшко, як правило, демонструє результативний тон своєї поведінки", - підсумував Карасьов.

Раніше Олег Ляшко назвав повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи "страсбурзькою змовою", а Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований ухваленням резолюції ПАРЄ, яка відкрила шлях для повернення російської делегації.