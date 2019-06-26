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26 червня 2019, середа, 20:42 9
Бізнес 2019-06-26T21:30:01+03:00
Українські Новини
Одеська аграрна компанія "Розквітне-Агро" звинувачує поліцію у сприянні рейдерам

Одеська аграрна компанія "Розквітне-Агро" звинувачує поліцію у сприянні рейдерам

Фото: прес-алужба
Фото: прес-алужба "Розквитне-Агро"

У Березівському районі Одеської області аграріям ТОВ "Розквітне-Агро" довелося самостійно затримувати рейдерів при спробі зібрати їх урожай.

Про це повідомляють у компанії ТОВ "Розквітне-Агро".

За даними аграріїв, 24 червня на орендованій землі (площа 12 га - ред.) у розпал робочого дня невідомі збирали їх врожай пшениці.

"Власними силами нам вдалося зупинити місцевих мисливців за чужим майном, фури з уже зібраними на полях зерном були заблоковані. Також було зроблено звернення в правоохоронні органи за фактом незаконних дій", - відзначають в компанії ТОВ "Розквітне-Агро".

За інформацією "Розквітне-Агро", на місце прибули співробітники Березовського і Лиманського відділів поліції в Одеській області під керівництвом полковника поліції Олександра Білоконя.

При цьому, аграрії незадоволені діями співробітників поліції, які повинні захищати законних орендарів та їх урожай, і впевнені, що ті "спеціально затягують розслідування і, таким чином, допомагають рейдерам".

"За кілька годин, які поліцейські провели в полях, ними не було здійснено жодного заходу, спрямованого на зупинку виявленого ТОВ "Розквітне-Агро" злочину. Вже минуло більше доби з моменту подання заяви про вчинення злочину, однак кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння чужим майном досі не порушено. Рейдери продовжують здійснювати спроби фактичного вивезення нашого врожаю з полів. І все це відбувається з відома підполковника поліції Білоконя, в чиїй юрисдикції перебувати місце вчинення злочину", - відзначають в компанії ТОВ "Розквітне-Агро".

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