Вісім київських пляжів отримали міжнародну відзнаку "Блакитний прапор", – КМДА

Вісім столичних пляжів цього року отримали екологічні сертифікати – міжнародну відзнаку "Блакитний прапор". Серед них – сім муніципальних пляжів: "Веселка", "Венеція", "Галерний" та "Молодіжний", "Дитячий", "Золотий" та "Пуща-Водиця".

Як повідомляє сайт КМДА, загалом для киян та гостей столиці працює 14 муніципальних пляжів та 18 зон відпочинку.

"Дуже важливо, що цього року сім муніципальних пляжів отримали міжнародну відзнаку якості – "Блакитний прапор". Це означає, що пляж відповідає міжнародним критеріям та вимогам, що стосуються якості води, комфорту та безпеки на пляжі, екологічного менеджменту, рівня сервісу. Загалом, щоб отримати прапор, пляж повинен відповідати 32-м критеріям", – сказав сьогодні під час підняття блакитного прапора на пляжі "Пуща-Водиця" заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Для порівняння у 2017 році лише 3 пляжі мали блакитний прапор.

За останні три роки відремонтували чотири пляжі: "Веселка", "Венеція", "Молодіжний", "Пуща-Водиця", а цього року плануємо завершити капремонт ще трьох – "Троєщина", "Чорторий", "Галерний".

"Ми також наполегливо просимо киян та гостей столиці купатись лише на тих пляжах, що пристосовані до цього (пляжі з переліку). Саме там є рятувальні пости і рятувальники слідкують за безпекою людей. Тому купання на стихійних територіях відпочинку – небезпечно", – пояснює Петро Пантелеєв.

Перелік рекомендованих пляжів та зон відпочинку: