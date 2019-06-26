2 липня відкриється виставка сучасного жіночого мистецтва "Порядок денний"

Українська асоціація жіночих досліджень в мистецтві (UAFRA) за підтримки Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв (НАМ) України з 2 по 14 липня 2019 року проводить другий всеукраїнський фестиваль сучасного жіночого мистецтва Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2019.

"Порядок денний" українського суспільства у контексті сучасного світу – мотто Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest у 2019 році.

Свій "Порядок денний" є у кожної людини, у тому числі і мистця. У ньому переплітаються різні речі – особисті почуття, родинні стосунки, професійне зростання, побут та інше. Порядки денні є і у численних маленьких та великих соціальних груп, будь то мешканці села, регіону, країни або усього світу. Їх багато і всі вони різні за пріоритетами. Уся ця різноманіть індивідуальних та загальних порядків денних несе купу протиріч. Але у той же час вони пересікаються між собою, бо мають спільну мету – прагнення до миру, добробуту та гармонійного розвитку світу. Сучасне мистецтво, як форма соціальної комунікації, пропонує емоційну візуалізацію порядку денного, роблячи його об’єктом рефлексії мистецьких практик.

Який же порядок денний сучасних українських жінок-художниць? Як вони відчувають та відображають у власній творчості вібруючий вирій подій як особистих, так і світових? Як вони сприймають порядок денний свого міста і своєї країни? Як впливає навколишній світ на їх тонку емоційну творчість? Як реалізувати порядки денні та знайти гармонію між особистими та загальними пріоритетами? Багатоманітність мистецьких проявів допомагає побачити світ так, як його бачить соціум, і стимулює аналіз подій, відкриття нових сенсів, переосмислення власного відношення до вже відомого та сталого. Оцінка того, що є зараз, може стати поштовхом для майбутніх змін, розширення соціального та культурного досвіду та формування нового порядку денного.

В Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2019 візьмуть участь 25 художниць з України та США. Це талановиті авторки, які працюють з простором, експозицією та глядачем та актуалізують теми глобальних питань сьогодення. Учасниці проекту: Абрамова Маріанна, Адкозалова Вікторія, Акімова Ірина, Бітаєва Анна, Бородіна Тетяна, Василенко Таня, Ворона Ірина, Гельман Маріко, Гончаренко Мар'яна, Громенко Марина, Давиденко Людмила, Дворак-Галік Олеся, Забой Аліса, Ковальова Олександра, Колесник Тетяна, Лішова Валерия, Ліс Марія, Малоног Алiкa, Мась Оксана, П’ятакова Катерина, Рахімова Марія, Стрижко Наталія, Тітенко Оксана, Худякова Анастасiя, Чепелик Оксана , Штепура Олена.

На фестивалі буде представлено живопис, інсталяції, кераміку, колажі, фотоарт, скульптуру та авторські парфуми від Ксандри Осініної бренд "Чар-зілля".

Відкриття 2 липня 2019 році о 18:30 у виставковій залі Інституту проблем сучасного мистецтва (ІПСМ) за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 18-Д.

Куратор проекту – Ірина Акімова.

Со-куратор проекту – Анастасія Гончаренко.

Арт-директор – Влад Тузов.