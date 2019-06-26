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26 червня 2019, середа, 19:48 228
Політика 2019-06-26T21:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко зустрівся з президенткою парламентської асамблеї НАТО Меделін Мун

Кличко зустрівся з президенткою парламентської асамблеї НАТО Меделін Мун

Віталій Кличко. Фото: КМДА
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президенткою парламентської асамблеї НАТО Меделін Мун. У зустрічі також взяла участь голова Постійної делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї НАТО Оксана Юринець.

Як повідомляє офіційний сайт мера, Кличко подякував Мун за підтримку України в її боротьбі з агресором та в прагненні зберегти територіальну цілісність і відновити мир у державі.

“Я щиро дякую за вашу роботу, за підтримку нашої країни. Для України дуже важлива допомога наших друзів - усіх, хто хоче бачити нашу державу незалежною, демократичною і європейською, - відзначив Кличко. - Сьогодні Україна протистоїть агресії Росії, яка, цинічно нехтуючи міжнародним правом, почувається практично безкарною і продовжує руйнувати систему європейської безпеки. На це не можна не зважати. І потрібно не допустити зняття чи пом`якшення санкцій проти Росії", - підкреслив Віталій Кличко.

Він наголосив, що попри всі зазіхання Росії, в України немає іншої альтернативи й іншого шляху, крім руху до Європи та НАТО.

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