Нардепу Святашу заборонили виїзд за кордон, його бізнес-партнеру екс-нардепу Полякову вручили підозру в шахрайстві, – ЗМІ

Нардепу Святашу заборонили виїзд за кордон, його бізнес-партнеру екс-нардепу Полякову вручили підозру в шахрай

25 червня в Прокуратурі м. Києва колишньому народному депутату Василю Полякову (який заснував групу "АІС" спільно з Дмитром Святашем) вручили повідомлення про підозру у кримінальній справі за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошами "УкрСиббанку" на суму понад 2 млд гривень.

Як повідомив телеканал "112 Україна", під час візиту до правоохоронців Поляков відмовився що-небудь коментувати журналістам.

"ЗМІ неодноразово повідомляли, що його бізнес-партнер Василь Поляков отримував повістки від Прокуратури м. Києва. На запит телеканалу "112 Україна" прокуратура цю інформацію підтвердила", - інформував телеканал.

Раніше в рамках розслідування, за яким Поляков отримав повідомлення про підозру, було накладено арешт і передано в управління Національного агентства з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) нерухоме майно та корпоративні права ряду підприємств групи "АІС" .

Як відомо, з 2009 року АТ "УкрСиббанк", а потім Українська металургійна компанія (правонаступник банку як кредитора, входить до групи DCH) докладали зусиль для стягнення заборгованості виданих "АІС" кредитів в розмірі близько 100 млн доларів в судовому порядку з поручителів - Дмитра Святаша та Василя Полякова.

"Як солідарні боржники за кредитом, вони зобов'язані виконати зобов'язання підприємств-позичальників. Однак протягом майже 10 років Дмитро Святаш та Василь Поляков ухиляються від виконання своїх зобов'язань", - йдеться в офіційній заяві DCH.

Група DCH нещодавно звернулася до вищих правоохоронних органів України з проханням покласти край діям Дмитра Святаша, які зловживає своїми депутатськими повноваженнями, захищаючи інтереси "АІС" і звернутися до Верховної Ради України з поданням про позбавлення його депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності.

У листі до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України сказано: "Депутатські звернення Дмитра Святаша щодо заарештованих активів" АІС "від 26.09.2018 року та 15.01.2019 року свідчать про наявність конфлікту інтересів і використанні повноважень народного депутата України в особистих цілях. Підтвердженням наявності реального конфлікту інтересів є рішення Національного агентства з протидії корупції (НАПК) відносно Дмитра Святаша та штрафні санкції ".

На даний час Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 18.06.2019 заборонив Святашу перетинати державний кордон України до погашення ним особистого боргу в розмірі 8,5 млн гривень за кредитними картками "УкрСиббанку", виданими свого часу нардепу як бенефіціару "АІС" . Це вже не перше судове рішення такого характеру, попереднє було прийнято в травні 2018 року.

Нагадаємо, Дмитро Святаш є депутатом Верховної Ради України з 2002 року, входить до групи "Відродження". Крім активного лобіювання інтересів "АІС" відомий своєю суперечливою різновекторної політичною риторикою і протистоянням з громадянським суспільством.