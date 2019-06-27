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27 червня 2019, четвер, 07:00 15 Документ
ЗМІ 2019-06-27T09:15:01+03:00
Українські Новини
Суд скасував розшук главреда "Страни" Гужви

Суд скасував розшук главреда "Страни" Гужви

Ігор Гужва
Ігор Гужва

Шевченківський районний суд Києва скасував розшук головного редактора інтернет-видання "Страна.uа" Ігоря Гужви.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

"Ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 13.05.2019 скасовано розшук обвинуваченого Г. у даній справі у зв'язку з встановленням його місця знаходження та отримання ним політичного притулку в Республіці Австрія", - сказано в ньому.

Наголошується, що справа, в якій Гужва перебуває в статусі обвинуваченого в несплаті податків, знаходиться в Шевченківському суді на стадії судових дебатів.

Як повідомляли Українські Новини, 24 червня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Гужви у вигляді утримання під вартою і призначив заставу в сумі 544 тис. гривень.

Заставу було внесено, але в лютому 2018 року обвинувачений виїхав з країни.

1 жовтня Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці будуть домагатися оголошення Гужви в міжнародний розшук.

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