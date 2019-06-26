Кличко дозволив побудувати серію дев'ятиповерхівок біля Кирилівської церкви британцю Візельману

У Києві на вулиці Петропавлівській, недалеко від Кирилівської церкви (в зоні захисту історичної пам'ятки), ймовірно, незабаром з'являться п'ять нових 9-поверхівок.

Як повідомляє видання КиевВласть, Київська міськдержадміністрація (КМДА) видала відповідні Містобудівні умови і обмеження (ДУО) ТОВ "Стрівер Девелопмент" - "юній" компанії, яка належить проживаючому в Монако громадянину Великобританії Дмитру Візельману. Схоже, будівництво заплановано саме на тих ділянках (адреси повністю збігаються), які в кінці 2018 року Київрада дозволила приватизувати ряду фізичних осіб для будівництва та обслуговування житлових будинків (НЕ багатоповерхівок). Велика частина власників землі - співробітники або засновники підприємств Візельмана.

Як стало відомо виданню з наказу Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА) від 17 травня 2019 року, ТОВ "Стрівер Девелопмент" (ТОВ "Стрівер Девелопмент") були видані ДУО на будівництво житлового комплексу з паркінгом. Будівництво заплановано на вул. Петропавлівська, 22-24, 22-24-А, 22-24-Б, 22-24-В і 22-А в Подільському районі Києва.

Згідно з документом, новобудови планують розмістити на 0,4087 га землі (кадастровий №8000000000: 85: 269: 0067) за договором "про право користування чужою земельною ділянкою". Цільове призначення ділянки - для будівництва та обслуговування житлових будинків; категорія - землі житлової та громадської забудови; вид використання - для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель і споруд. Функціональне призначення земельної ділянки - територія багатоповерхової житлової забудови, частково - територія садибної забудови, частково - територія вулиць і доріг.

У ДУО відзначається, що максимальна висота будинків може становити 27 метрів (9 поверхів - ред.). Остаточну висоту будівель необхідно визначити проектною документацією з урахуванням пам'яткоохоронного законодавства, узгодженого з Міністерством культури, з дотриманням нормативних відстаней від навколишніх будинків і споруд. При проектуванні потрібно враховувати розташування парковок; гранично допустима щільність населення повинна становити не більше 450 осіб / га. Об'єкт, включаючи вхідні групи, оглядові колодязі та інженерні комунікації, необхідно розмістити за межами червоних ліній навколишніх вулиць.

Проектована ділянка знаходиться в межах історичного ареалу, в зоні регулювання забудови III категорії, в межах охоронної (буферної) зони пам'ятки національного значення Кирилівської церкви (наказ Мінкульту від 10 лютого 2014 року № 65). У зв'язку з цим проектувальнику необхідно отримати висновок у відповідних органів.

Крім того, в об'ємно-просторовому рішенні необхідно забезпечити композиційну узгодженість з навколишнім історично сформованим середовищем, забезпечивши узгодженість масштабних пропорцій об'єкта щодо навколишньої забудови.

Видання зазначає, що земля, на якій планується це будівництво багатоповерхівок, знаходиться в приватній власності (зовсім не приноситиме міському бюджету дивіденди у вигляді орендної плати). Буквально недавно, 20.12.2018 року, Київрада за процедурою приватизації безкоштовно передала її фізичним особам.