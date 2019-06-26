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26 червня 2019, середа, 16:04 21
Судова влада 2019-06-26T16:14:28+03:00
Українські Новини
Екс-начальника СБУ в Києві Щеголева, що звинувачується в штурмі Євромайдану, відпустили з-під варти

Екс-начальника СБУ в Києві Щеголева, що звинувачується в штурмі Євромайдану, відпустили з-під варти

Олександр Щеголєв. Фото: lb.ua
Олександр Щеголєв. Фото: lb.ua

Шевченківський районний суд Києва відпустив з-під варти колишнього начальника управління Служби безпеки України в Києві та області Олександра Щеголева, обвинуваченого в злочинах проти Євромайдану.

Про це сказано в повідомленні "Адвокатської дорадчої групи", передають Українські Новини.

"Шевченківський суд (суддя Мартинов Є. О.) сьогодні змінив запобіжний захід Олександру Щеголеву з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт", - сказано в ньому.

Адвокати Щеголева заявили клопотання про зміну запобіжного заходу до засідання, суд отримав клопотання поштою.

Суд скасував арешт екс-начальника УСБУ, посилаючись на рішення Конституційного Суду від 25 червня про неконституційність обрання запобіжного заходу виключно у вигляді утримання під вартою для обвинувачених у тероризмі й злочинах проти основ національної безпеки.

Щеголєв звинувачується в тому, що 18 лютого 2014 року з метою розгону мітингувальників-активістів Євромайдану на виконання злочинного наказу керівництва країни прийняв рішення про проведення правоохоронцями антитерористичної операції в центральній частині Києва.

Як повідомляли Українські Новини, суд двічі продовжував арешт Щеголева - в 2015 і пізніше - в 2016.

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