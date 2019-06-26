"Київпастранс" планує завершити рік із збитками, незважаючи на дотації міста в 3 млрд гривень

КП "Київпастранс" планує завершити 2019 рік з чистим збитком в 165,8 млн гривень. Як і в минулі роки, підприємство має намір жити за рахунок дотацій з бюджету Києва, які в цьому році складуть близько 3 млрд гривень. Незважаючи на втрату деяких високоприбуткових маршрутів, на перевезеннях підприємство планує заробити майже 1,2 млрд гривень і ще майже 800 млн гривень отримати зі столичної скарбниці в якості компенсації за пільговиків. Також КП планує неабияк витратитися: очікується закупівля 30 трамваїв, 55 тролейбусів і 6 автобусів, повідомляє "КиевВласть".

Сукупний дохід підприємства за підсумками року очікується в розмірі 3,62 млрд гривень, з яких більша частина очікується у вигляді асигнувань з бюджету Києва. За підсумками 2018 року загальні доходи підприємства склали 3,3 млрд гривень, а 2017 року - 2,58 млрд гривень.

На перевезення пасажирів підприємство в 2019 році планує заробити 1,98 млрд гривень. З них 1,19 млрд гривень - це гроші, які КП "Київпастранс" планує отримати від оплати проїзду пасажирами, а ще 791 млн гривень - повинен буде виплатити столичний бюджет в якості компенсації за перевезення пільгових категорій населення.

Інші операційні доходи КП "Київпастранс" в 2019 році очікуються на рівні 1,06 млрд гривень. З цієї суми 953 млн гривень очікуються зі столичного бюджету: 852,5 млн гривень - на регулювання цін на послуги міського транспорту (відшкодування різниці в тарифі); 40,7 млн гривень - на погашення відсотків по кредиту ЄБРР; 57,8 млн гривень - на реалізацію проекту "Міська електричка".

Також 13,7 млн гривень в "Київпастрансі" розраховують отримати від оренди, а 1 млн гривень - від реклами (це залишкові платежі за договорами КП, укладеним до 2016 року, адже, згідно з пояснювальною запискою, з 01.03.2016 року КП "Київреклама" не перераховує "Київпастрансу" гроші за рекламу на транспорті).

Крім компенсації за пільговиків та відшкодування різниці в тарифі, підприємство розраховує отримати з бюджету Києва 311,7 млн ​​гривень - на погашення кредитів (в тому числі згадане вище погашення відсотків по кредиту ЄБРР); 47,5 млн гривень - на проведення ремонтів; 248,9 млн гривень - на виплату ПДВ за проектом з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ); 52 млн гривень - на закупівлю автобусів і 148 млн гривень - на закупівлю тролейбусів. Ще 493,8 млн гривень очікується з бюджету Києва за статтею "реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території".

Всього в 2019 році КП "Київпастранс" планує отримати бюджетних асигнувань у розмірі 3,046 млрд гривень (з них 1,3 млрд гривень йдуть за статтею "капітальні інвестиції" та не належать до доходів).

Витрачати в КП "Київпастранс" у 2019 році планують традиційно більше, ніж заробляють. Загальні витрати підприємства за підсумками року очікуються в розмірі 3,79 млрд гривень. Левова частка припаде на оплату праці - 1,34 млрд гривень (чисельність співробітників - 8400 осіб); оплату електроенергії - 309,2 млн гривень; закупівлю паливно-мастильних матеріалів - 350,5 млн гривень; ремонт рухомого складу - 317,6 млн гривень; обов'язкові соціальні відрахування - 294,8 млн гривень; амортизацію - 712,3 млн гривень тощо.

Також в 2019 році КП планує придбати 30 трамваїв, 55 тролейбусів і 6 автобусів (мова йде про 60 млн євро, які в КМДА планують залучити від ЄБРР, - ред.).

Разом, завершити рік КП "Київпастранс" планує з чистим збитком в 165,8 млн гривень. Минулий рік це КП закінчило зі збитками 145,7 млн гривень, а 2017 рік завершився з прибутком в 155 млн гривень, з якого в бюджет Києва нічого не було перераховано.

Згідно з пояснювальною запискою до фінплану, всього в 2019 році пасажиропотік КП "Київпастранс" очікується на рівні 397,7 млн пасажирів (що на 4,2% більше плану минулого року і на 2,2% більше, ніж фактичний минулорічний показник), з яких "платних" - 179,9 млн пасажирів, пільгових - 217,7 млн пасажирів.

Відзначається, що КП "Київпастранс" не зміг виграти ряд конкурсів з високоприбутковим маршрутами (через зношування рухомого складу), в тому числі, і за "маршрутками", внаслідок чого за цими показниками знизяться пасажиропотік і прибутковість.

Також в КП "Київпастранс" розраховують, що після введення автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСУОП), яку планують впровадити до 31 жовтня 2019 року, буде забезпечений більш достовірний облік кількості перевезених пасажирів-пільговиків та збільшиться сума компенсації з бюджету за їх перевезення.

Відповідно до фінплану КП, підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті в 2019 році не планується.

Також в планах "Київпастрансу" на поточний рік: ремонт 4,9 км трамвайних шляхів і 60 км контактної лінії, середній ремонт 127 трамвайних вагонів, 213 тролейбусів, капремонт 5 трамваїв, відновлення 84 кузовів автобусів. Водночас у зв'язку з реконструкцією фунікулера, його вагони ремонтувати не планують.

У пояснювальній записці сказано, що станом на 1 січня 2019 року мережа наземного транспорту КП "Київпастранс" налічувала 176 маршрутів, з яких 48 - тролейбусних, 21 - трамвайний і 107 - автобусних (з них 75 - в звичайному режимі, 6 - приміських, 1 - міжнародний і 25 - таксомоторних). Планується, що в 2019 році щодня на маршрути буде виходити 1199 одиниць рухомого складу, в тому числі - 490 автобусів (у тому числі в звичайному режимі 360 одиниць), 408 тролейбусів та 301 трамвай.

Як повідомляли Українські Новини, на Подолі реконструюють трамвайну лінію і підземний перехід. Також "Київпастранс" планував купити 80 тролейбусів на 779 млн гривень.

Крім того, "Київпастранс" оголосив тендер на закупівлю 25 автобусів з низькою підлогою.