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26 червня 2019, середа, 15:06 145
Медицина 2019-06-26T16:30:02+03:00
Українські Новини
Клініка "Інто-Сана" заявила про замовний характер "справи лікарів" та вимагає неупередженого розслідування

Клініка "Інто-Сана" заявила про замовний характер "справи лікарів" та вимагає неупередженого розслідування

Медклініка
Медклініка "Інто-Сана". Фото: doc.ua Into-Sana

Адміністрація медичної клініки "Інто-Сана" звинуватила в упередженості поліцію та суди в Одеській області, які використовуються як знаряддя помсти проти лікарів.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна", посилаючись на заяву клініки.

Поліція з грудня 2017 року розслідує смерть одесита, який був госпіталізований в клініку в кінці липня 2017 року. Від деяких видів лікування пацієнт відмовився, тим не менш, лікарі зробили все, щоб врятувати його життя. На жаль, чоловік помер у лікарні через кілька днів. У родичів не було претензій до лікарів, і вони категорично відмовилися від розтину.

І лише через 3 місяці родичі раптово почали погрожувати лікарям фізичною розправою, вимагаючи зізнатися у вбивстві.

Коли поліція відкрила провадження, клініка сподівалася на якнайшвидше встановлення істини, але подальші події продемонстрували протилежне.

"Ми наполягаємо на об'єктивному, неупередженому розгляді справи без фальсифікацій і спотворення подій. Та очікуємо отримати від правоохоронних і судових органів Одеси коментарі з приводу того, що відбувається", - йдеться в заяві "Інто-Сана".

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