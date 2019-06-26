Клініка "Інто-Сана" заявила про замовний характер "справи лікарів" та вимагає неупередженого розслідування

Адміністрація медичної клініки "Інто-Сана" звинуватила в упередженості поліцію та суди в Одеській області, які використовуються як знаряддя помсти проти лікарів.\r\nПро це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна", посилаючись на заяву клініки.\r\nПоліція з грудня 2017 року розслідує смерть одесита, який був госпіталізований в клініку в кінці липня 2017 року. Від деяких видів лікування пацієнт відмовився, тим не менш, лікарі зробили все, щоб врятувати його життя. На жаль, чоловік помер у лікарні через кілька днів. У родичів не було претензій до лікарів, і вони категорично відмовилися від розтину.\r\nІ лише через 3 місяці родичі раптово почали погрожувати лікарям фізичною розправою, вимагаючи зізнатися у вбивстві.\r\nКоли поліція відкрила провадження, клініка сподівалася на якнайшвидше встановлення істини, але подальші події продемонстрували протилежне.\r\n"Ми наполягаємо на об'єктивному, неупередженому розгляді справи без фальсифікацій і спотворення подій. Та очікуємо отримати від правоохоронних і судових органів Одеси коментарі з приводу того, що відбувається", - йдеться в заяві "Інто-Сана".