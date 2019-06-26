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26 червня 2019, середа, 13:44 179
Економіка 2019-06-26T16:45:04+03:00
Українські Новини
Україна запроваджує з 1 липня рішучу реформу енергоринку, – Вільям Тейлор

Україна запроваджує з 1 липня рішучу реформу енергоринку, – Вільям Тейлор

Електроенергія (ілюстрація). Фото: Бізнес Цензор
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Бізнес Цензор

З 1 липня в енергосекторі України має відбутись рішуча реформа, до якої влада серйозно підготувалась. Про це заявив під час спілкування з журналістами в American House Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, коментуючи запуск в Україні з 1 липня нової моделі ринку електроенергії.

"Я чув про запровадження докорінних змін, рішучих реформ з першого липня, які мають наступити в енергетичному ринку України. Сполучені Штати та інші країни мають певний досвід у реформі енергоринку - це складно, необхідна підготовка для адаптації ринку до тих змін, які мають відбутися", - заявив Тейлор.

Тимчасово повірений у справах США зазначив, що питання запуску ринку електроенергії обговорювалось під час розмов членів американської делегації з представниками українського уряду та РНБО. І, на його думку, влада робить все необхідне, щоб уникнути ризиків при переході до нової моделі ринку.

"Питання настільки важливе, що ми мали розмову щодо реформування енергоринку з Національною радою з безпеки та оборони. І вони дуже серйозно ставляться до цього питання і роблять все необхідне щоби підготуватися до будь-яких неочікуваностей, які можуть статися з цим ринком", - повідомив Тейлор.

Нагадаємо, згідно Закону України "Про ринок електричної енергії" новий ринок електроенергії має бути запроваджено з 1 липня 2019 року. Запуск ринку - зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Також це умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 500 млн євро цього року.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно, згідно з законом, та запевнив, що тарифи на електроенергію для населення не зростуть.

USAID рекомендує запустити ринок електроенергії 1 липня в безпечному режимі, що означає введення на перехідний період певних обмежень, щоб мінімізувати фінансові та технічні ризики.

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