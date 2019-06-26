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26 червня 2019, середа, 13:35 20
Суспільство 2019-06-26T16:30:03+03:00
Українські Новини
Громадські організації заявляють про дискримінацію переселенців з Донбасу під час правління колишнього Президе

Громадські організації заявляють про дискримінацію переселенців з Донбасу під час правління колишнього Президента Петра Порошенка

Громадські організації заявляють про дискримінацію переселенців з Донбасу під час правління колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це на прес-конференції "Підсумки 5 років епохи Порошенко: дискримінація переселенців, інших постраждалих внаслідок війни і переслідування громадських лідерів" повідомила керівник ГО "Луганська правозахисна група" Наталія Целовальниченко.

"Бездіяльність влади призвела до дискримінації переселенців в нашому суспільстві. Ми вимагаємо від влади зміни парадигми у відношенні до ВПЛ та інших постраждалих від війни, ми боремося за прийняття спеціального закону про відшкодування шкоди всім постраждалим від війни. Ми звернулися до нового Президента, щоб він задіяв свої повноваження і призупинив дію дискримінаційного постанови уряду 335, яка блокує виплату боргів пенсіонерам ВПЛ та інших дискримінаційних рішень уряду", - заявила Целовальниченко.

Вона повідомила, що інформаційна війна проти громадських організацій, які відстоюють права людей, постраждалих від військових дій триває роками.
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