Кримчани були б раді поверненню української влади, - Сенченко

"Якби російські окупанти сьогодні залишили півострів, якби припинився цей тиск на людей, то більшість жителів Криму аплодували б поверненню української влади. Якість життя на півострові за п’ять років окупації впала настільки, що кримчани почали відчувати різницю між тим, як було до приходу Росії, і як зараз. Звісно, це не стосується колонізаторів, котрі приїхали до нашого Криму без запрошення, разом з окупаційними військами. Після звільнення території потрібно одразу встановити обмежені терміни, щоб вони організовано забралися звідти геть. Без жодних виключень", - розповів в інтерв’ю "Укрінформу" Андрій Сенченко, лідер виборчого об’єднання "Сила права".

Сенченко також вважає, що для повернення Криму, потрібно не стільки агітувати кримчан, скільки надавати інформацію про те, яким буде життя, коли Крим повернеться додому, в Україну. На жаль, попередня влада не дала відповідь на питання, а якою ж буде формула спільного повоєнного життя - кого українська держава вважає жертвами окупації, заручниками Путіна, а кого - злочинцями, та яку відповідальність вони понесуть. А що буде з тими людьми, котрих залякали, яких під впливом, під інформаційним тиском змушували щось зробити? – запитує політик.

Дуже важливо, сформулювати ці правила повоєнного життя, обговорити їх в суспільстві і тут - на вільній території нашої країни, і там - в окупації, наскільки це можливо, принаймні для того, щоб людей поінформувати. Після широкого суспільного обговорення, оці правила треба закріпити в законі. І такий у нас є - закон про відповідальність. Команда "Сили права" працювала над документом півтора року. Він пройшов попередню експертизу в багатьох відомих юридичних закладах України. Крім того, ми підготували закон про перехідний період, який визначає терміни та етапи повернення української влади на окуповані території. Ці закони значно пришвидшать цей процес, ми пропонуватимемо їх парламенту як альтернативу недієвому "Мінську", - розповідає лідер ВО "Сила права".

Повернення окупованих територій неможливо вирішити помахом чарівної палички. Політики, котрі обіцяють людям все і зараз - брешуть своїм виборцям і самим собі. Ми пропонуємо політику реальних результатів, а це є дуже великим дефіцитом у нашій країні. Ще в 2014 році ми розробили стратегію юридичного наступу на РФ. Спочатку це була волонтерська діяльність, яка згодом переросла в громадське об’єднання. Протягом п’яти років ми працюємо з постраждалими громадянами, допомагаємо зібрати всі необхідні документи для того, щоб підготувати позови проти держави-агресора. Тепер - створили партію "Сила права". Коли потрапимо до парламенту, ми знатимемо, що робити - юридичні механізми тиску на РФ давно відпрацьовані,- пояснює політик.

Андрій Сенченко, до недавнього часу - один з головних соратників Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, позиціонувався як кандидат на міністра оборони від "Батьківщини". Нещодавно заявив про вихід з партії та створення власного виборчого об’єднання - "Сила права". Раніше стало відомо про те, що "Сила права" Андрія Сенченка об'єдналась на парламентських виборах з громадським рухом "Спільна справа", який очолює Олександр Данилюк.

Про Сенченка активно писали ЗМІ в 2014 році, коли він займався визволенням заручників з Криму. За одного російського диверсанта Романа Філатова він повернув на батьківщину 40 українських військових та цивільних. Серед заручників були: командувач Військово-морськими силами, адмірал Воронченко, адмірал Гайдук, полковник Мамчур, журналісти, громадянські активісти, знімальна група "Вавилон-13".

Після анексії Криму Сенченко займався виведенням українського озброєння з окупованого півострова - в результаті складних переговорів вдалося повернути зброю на півтора мільярди доларів. За підрахунками Ради Безпеки — це 3502 одиниці військової техніки і озброєння, зокрема, 92 гелікоптера та літака. Також Сенченко відомий як організатор будівництва греблі, що перекрила Північнокримський канал, і стала ефективним важелем впливу на окупантів у Криму, - розповідають журналісти "Укрінформу".