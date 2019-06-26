Замість Джемільова головою Нацради з антикорупційної політики став Рябошапка

Президент Володимир Зеленський призначив заступника глави Офісу Президента Руслана Рябошапку головою Національної ради з антикорупційної політики замість депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва ("Блок Петра Порошенко").

Про це йдеться в указі №453 від 25 червня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Нацрада складається з голови та інших членів, які працюють на громадських засадах.

Очолює Нацраду заступник голови Офісу з антикорупційної політики.

До складу Нацради Зеленський включив, крім Рябошапки, ще одного заступника голови Офісу Олексія Гончарука, колишнього заступника генпрокурора Віталія Каська, заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця, директора НАБУ Артема Ситника і главу САП Назара Холодницького, директора ДБР Романа Трубу, громадських активістів Віталія Шабуніна, Андрія Боровика, Ларису Денисенко та інших.

Як повідомляло агентство, 14 жовтня 2014 року Президент Петро Порошенко створив Національна рада з питань антикорупційної політики.

Після чого Порошенко призначив Джемілєва головою Нацради з антикорупційної політики.