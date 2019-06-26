Замість Джемільова головою Нацради з антикорупційної політики став Рябошапка

Президент Володимир Зеленський призначив заступника глави Офісу Президента Руслана Рябошапку головою Національної ради з антикорупційної політики замість депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва ("Блок Петра Порошенко").\r\nПро це йдеться в указі №453 від 25 червня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Нацрада складається з голови та інших членів, які працюють на громадських засадах.\r\nОчолює Нацраду заступник голови Офісу з антикорупційної політики.\r\nДо складу Нацради Зеленський включив, крім Рябошапки, ще одного заступника голови Офісу Олексія Гончарука, колишнього заступника генпрокурора Віталія Каська, заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця, директора НАБУ Артема Ситника і главу САП Назара Холодницького, директора ДБР Романа Трубу, громадських активістів Віталія Шабуніна, Андрія Боровика, Ларису Денисенко та інших.\r\nЯк повідомляло агентство, 14 жовтня 2014 року Президент Петро Порошенко створив Національна рада з питань антикорупційної політики.\r\nПісля чого Порошенко призначив Джемілєва головою Нацради з антикорупційної політики.