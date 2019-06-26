Співробітник Мін'юсту України в Криму заявляє про тиск через ЗМІ

Українські держслужбовці, які працювали в Криму до анексії, заявляють про інформаційну кампанію, спрямовану на їх дискредитацію. Таку думку висловила в інтерв'ю Gazeta.UA Катерина Василенко, екс-начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим.

"Зараз хтось піднімає інформаційну хвилю, поширює замовні матеріали в ЗМІ, щоб зробити агентами Кремля і винуватцями анексії нас – людей, які були українськими державними службовцями в Криму. Ми – всі, хто тоді працював і жив в автономії, вже мало не сепаратисти. Я особисто знаю одне – ми, державні службовці, неухильно дотримувались Конституції та законів України, до останнього виконували свої професійні обов’язки, знаходячись в епіцентрі тих подій та підтримуючи один одного. А наш безпосередній начальник – Сергій Коровченко – показав себе як відповідальний керівник". - розповіла Катерина Василенко.

Вона підкреслила, що на неї, її колег і керівництво в 2014-му році ставленики Російської Федерації тиснули, щоб змусити співпрацювати з окупаційною владою.

"У цей час відправили у відставку Раду міністрів АРК і його главу Анатолія Могильова. Замість нього призначили Аксьонова. Стало відомо також про рішення провести так званий "загальнокримський референдум" про розширення прав АРК в складі України. Після того Аксьонов заявив про невизнання нового українського керівництва і звернувся до влади РФ з проханням сприяти "в забезпеченні миру і спокою на території Автономної Республіки Крим". Тоді ж вони почали підготовку до "референдуму" зі зміненим питанням, а саме: про приєднання Криму до Росії. Наскільки мені відомо, весь цей час вони вимагали, щоб на їх засіданнях був присутній наш керівник і підписував протоколи. Вони домагалися, щоб Міністерство юстиції України в особі начальника Головного управління юстиції в АРК Сергія Коровченко "завізувало" їх злочинні наміри. Однак, незважаючи на загрозу життю, він відмовився з ними співпрацювати. Наш керівник зробив все, щоб інформація, що міститься в реєстрах управління Мін'юсту в АРК, не потрапила в руки окупантів - оперативно закрив доступ до цих реєстрів. На нас дійсно тиснули, ми повідомляли про це Києву, але столичне керівництво перебувало в процесі пертурбацій і відмовчувалося ". - підкреслила Катерина.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю виданню "Лівий берег" Сергій Коровченко розповів, яким чином намагався не допустити визнання результатів псевдореферендуму в Криму.