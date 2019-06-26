В мережі Київстар – рекорд використання 4G трафіку

Безлімітний 4G допомагає абонентам отримувати більше переваг від мобільного інтернету. Так, в мережі 4G Київстар абоненти використовують щодня понад 1 Петабайт трафіку.

До 31 липня 2019 року для всіх абонентів Київстар діє пропозиція "Літо 4G безліму". За умовами пропозиції, мегабайти трафіку, що використовуються в мережі 4G, не тарифікуються. Як результат в мережі помітно зросли обсяги інтернет-трафіку. Щодня абоненти 4G використовують понад 1 Петабайт мобільного інтернету. Для порівняння, в 2015 році таку кількість дата-трафіку використали абоненти 3G протягом місяця.

Стільки трафіку вистачило б для безперервного перегляду фільмів онлайн з високою якістю зображення протягом 135 років. А "вага" усього цифрового архіву бібліотеки Конгресу США (включно з аудіо і відео файлами) майже 7 Петабайтів.

На сьогодні швидкісним мобільним інтернетом від Київстар користуються вже 5,6 млн абонентів. Мережі 4G побудовані у 6502 населених пунктах України. До кінця 2019 року Київстар планує охопити 4G зв’язком територію з понад 70% населення.

Щоб розвивати в Україні нові технології мобільного інтернету Київстар інвестував лише за 2018 рік понад 8 млрд грн. Компанія придбала найбільшу кількість радіо частот на аукціонах та встановила понад 26 тисяч базових станцій. Це дає можливість забезпечувати високу швидкість і якість передачі даних. Так, відповідно до інформації міжнародної компанії Ookla за 2018 рік, в мережі Київстар найвища середня швидкість мобільного інтернету з-поміж усіх мобільних операторів України.

Нагадаємо, що з 4G абоненти отримують більше переваг від мобільного інтернету, адже середня швидкість у декілька разів вища, а затримка при передачі даних менша порівняно до мереж 3G.

Для того, щоб користуватись безлімітним 4G абонентам Київстар потрібен лише смартфон, що підтримує нову технологію та USIM-карта.

Перевірити, чи підтримує ваш смартфон та SIM-карта зв'язок 4G можна за допомогою USSD-кодів: *245*5# - для перевірки смартфона; *245*4# - для перевірки SIM-карт. А замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G можна безкоштовно у всіх фірмових магазинах Київстар або скориставшись послугою "Самостійна заміна SIM на 4G". Також оператор пропонує широкий вибір 4G-смартфонів та гаджетів за вигідною ціною у своїх магазинах та на сайті shop.kyivstar.ua.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для близько 26,3 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.