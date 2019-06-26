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26 червня 2019, середа, 11:56 390
Економіка 2019-06-26T13:30:02+03:00
Українські Новини
Різкого зростання тарифів на електроенергію з 1 липня не буде ні для населення, ні для бізнесу, - Насалик

Різкого зростання тарифів на електроенергію з 1 липня не буде ні для населення, ні для бізнесу, - Насалик

Запуск ринку електроенергії з 1 липня не призведе до різкого зростання тарифів на електроенергію для споживачів.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик в інтерв’ю Gazeta.ua

"З запровадженням нової моделі ринку не повинна різко піднятися ціна на електроенергію — не лише для населення, але й для непобутових споживачів. Для останніх ціна зросте на 5–6 процентів, бо навіть при формуванні прогнозного балансу на 2019 рік, уже на друге півріччя НКРЕКП передбачала збільшення оптової ринкової ціни на 8–9 відсотків. Отже, ціна зросла б, навіть якби нову модель не запроваджували", - повідомив міністр.

Ігор Насалик також наголосив, що уряд ухвалив рішення про покладання спецобов’зків на державні підприємства з метою недопущення зростання тарифів на електроенергію для населення.

"Ми збалансували систему так, що вона не призведе до зростання ціни для населення. Її, до речі, не підвищували з березня 2017 року. Варто також знати, що ціна електроенергії для населення України в 2,6 раза нижча, ніж у Росії і в Білорусі. І вдесятеро, ніж у Данії", - зазначив Насалик.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії має бути запроваджено 1 липня 2019 року. Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно та запевнив, що тарифи для населення не зростуть.

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