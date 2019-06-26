Зеленський пропонує Гройсману звільнити члена наглядової ради "Нафтогазу" Демчишина

Президент України Володимир Зеленський пропонує прем'єр-міністру Володимиру Гройсману звільнити члена наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Володимира Демчишина.\r\nПро це Українським Новинам повідомило поінформоване джерело в Кабінеті Міністрів.\r\nЗ його слів, Зеленський направив Гройсману лист із пропозицією забезпечити звільнення Демчишина для початку "оновлення" НАК.\r\nТакож Президент зазначив, що існує певна неврегульованість процедури перепризначення членів наглядової ради "Нафтогазу".\r\nУ квітні 2016 року Комітет з призначень керівників стратегічних підприємств при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі погодив призначення на посаду члена наглядової ради національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, у травні 2019 Кабінет Міністрів призначив членами наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Людо Ван дер Хейдена і Костянтина Марьєвича.\r\nУ березні Кабмін звільнив члена наглядової ради "Нафтогазу" Стівена Хейсома.\r\nУ той же час наглядова рада "Нафтогазу" підписала контракт з головою правління Андрієм Коболевим на основі умов Кабміну.