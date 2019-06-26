Зеленський пропонує Гройсману звільнити члена наглядової ради "Нафтогазу" Демчишина

Президент України Володимир Зеленський пропонує прем'єр-міністру Володимиру Гройсману звільнити члена наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Володимира Демчишина.

Про це Українським Новинам повідомило поінформоване джерело в Кабінеті Міністрів.

З його слів, Зеленський направив Гройсману лист із пропозицією забезпечити звільнення Демчишина для початку "оновлення" НАК.

Також Президент зазначив, що існує певна неврегульованість процедури перепризначення членів наглядової ради "Нафтогазу".

У квітні 2016 року Комітет з призначень керівників стратегічних підприємств при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі погодив призначення на посаду члена наглядової ради національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

Як повідомляли Українськi Новини, у травні 2019 Кабінет Міністрів призначив членами наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Людо Ван дер Хейдена і Костянтина Марьєвича.

У березні Кабмін звільнив члена наглядової ради "Нафтогазу" Стівена Хейсома.

У той же час наглядова рада "Нафтогазу" підписала контракт з головою правління Андрієм Коболевим на основі умов Кабміну.