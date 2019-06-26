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26 червня 2019, середа, 11:24 20
Економіка 2019-06-26T13:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський пропонує Гройсману звільнити члена наглядової ради "Нафтогазу" Демчишина

Зеленський пропонує Гройсману звільнити члена наглядової ради "Нафтогазу" Демчишина

Володимир Демчишин. Фото: Український кризовий медіа-центр
Володимир Демчишин. Фото: Український кризовий медіа-центр

Президент України Володимир Зеленський пропонує прем'єр-міністру Володимиру Гройсману звільнити члена наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Володимира Демчишина.

Про це Українським Новинам повідомило поінформоване джерело в Кабінеті Міністрів.

З його слів, Зеленський направив Гройсману лист із пропозицією забезпечити звільнення Демчишина для початку "оновлення" НАК.

Також Президент зазначив, що існує певна неврегульованість процедури перепризначення членів наглядової ради "Нафтогазу".

У квітні 2016 року Комітет з призначень керівників стратегічних підприємств при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі погодив призначення на посаду члена наглядової ради національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

Як повідомляли Українськi Новини, у травні 2019 Кабінет Міністрів призначив членами наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Людо Ван дер Хейдена і Костянтина Марьєвича.

У березні Кабмін звільнив члена наглядової ради "Нафтогазу" Стівена Хейсома.

У той же час наглядова рада "Нафтогазу" підписала контракт з головою правління Андрієм Коболевим на основі умов Кабміну.

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