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26 червня 2019, середа, 11:08 313
Політика 2019-06-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко готує апеляцію щодо рішення про скасування перейменувань у столиці

Кличко готує апеляцію щодо рішення про скасування перейменувань у столиці

Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка
Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка

Київська міська державна адміністрація готує апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування проспектів у столиці. Про це і повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає сайт міського голови.

"Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича", – підкреслив мер.

Він уточнив, що мова йде саме про зміну в межах декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна.

"I, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", – підсумував Кличко.

Нагадаємо, що вчора Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київради про перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича у столиці, які раніше були перейменовані згідно з законом про декомунізацію.

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