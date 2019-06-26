підписатися на розсилку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів - Шлапак про рішення ПАРЄ
26 червня 2019, середа, 10:55 431
Політика 2019-06-26T13:00:03+03:00
Українські Новини
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів - Шлапак про

Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів - Шлапак про рішення ПАРЄ

Алла Шлапак. Фото: прес-служба
Алла Шлапак. Фото: прес-служба

Україна повинна розпочати роботу з відстоювання власних національних інтересів, а не сподіватися на те, що хтось робитиме це за нас.

Про це завила лідер партії "Соціальна справедливість", коментуючи рішення ПАРЄ повернути Росію до свого складу.

"Голосування в ПАРЄ з питання повернення Російської Федерації до Парламентської асамблеї стало черговим яскравим підтвердженням того, що новообраному Президенту та майбутньому складу Верховної Ради слід розпочати активну роботу з відстоювання національних інтересів, а не сподіватися на те, що хтось робитиме це за нас: відбудовуватиме економіку, наводитиме лад у соціальній політиці, підвищуватиме міжнародний статус України", – заявила Алла Шлапак.

На її думку, у геополітичному просторі не існує друзів, а є виключно національні інтереси, якими в першу чергу керуються європейські держави під час прийняття стратегічних рішень. Політик переконана, що українська влада не зрозуміла цієї простої істини та самоусунулася від вирішення актуальних для нашої держави питань. Алла Шлапак зазначила, що Україна має навчитися бути по-справжньому незалежною державою.

"Наслідки рішення ПАРЄ дуже логічні і трагічні. Ми маємо самі турбуватися про власне життя. Настав час братися за кропітку та важку працю. Нам потрібно розвивати підприємництво, створювати нові робочі місця й освоювати нові ринки збуту. Влада має взяти повну відповідальність за долю українського народу: впроваджувати справедливі соціальні реформи, розпочати реальну боротьбу з корупцією, відсторонити від управління країною олігархічні клани, вести з міжнародними партнерами діалог виключно з урахуванням національних інтересів. Саме за таких умов Україну почнуть поважати. Ще раз підкреслюю: у нас немає друзів ані на Сході,  ані на Заході. Є лише державні інтереси, які ми маємо навчитися поважати та захищати!" - пояснила лідер партії "Соціальна справедливість".

Більше новин про: Соціальна справедливість Алла Шлапак

Архів
Новини
Вісім Зеленських балотуються в депутати на виборах Ради, - ЦВК 13:24
Кабмін встановив граничні тарифи на тепло і гарячу воду для міст облзначенія і Києва 13:14
Зеленський призначив своїм представником у Криму Кориневича 13:11
Зеленський пропонує Кабміну призначити членом наглядової ради "Нафтогазу" Абромавічуса 12:57
Партії Зеленського, Бойка і Тимошенко набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - соцопитування 12:44
більше новин
У Житомиробленерго заявили, що з 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, але інші не підтверджують 19:48 Доповнено
МОЗ хоче встановити максимальний рівень нікотину і смол у цигарках 19:24
Кабмін підвищить пенсії з 1 липня: на скільки і для яких категорій зростуть виплати 16:25
Юридичний тиск на Росію - це найефективніша стратегія перемоги, - Сенченко 10:56
Держава має контролювати митницю та податки, щоб всі підприємці були в рівних умовах, - Василь Хмельницький 09:48
більше новин
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Екс-голова Верховного суду України Бойко вважає надмірним нинішній склад Верховного суду 11:43
Прем'єр Великобританії Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ 21:17
Низці чиновників підвищили зарплати: скільки тепер заробляють губернатори і мери в Україні 16:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok