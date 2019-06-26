Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів - Шлапак про рішення ПАРЄ

Україна повинна розпочати роботу з відстоювання власних національних інтересів, а не сподіватися на те, що хтось робитиме це за нас.

Про це завила лідер партії "Соціальна справедливість", коментуючи рішення ПАРЄ повернути Росію до свого складу.

"Голосування в ПАРЄ з питання повернення Російської Федерації до Парламентської асамблеї стало черговим яскравим підтвердженням того, що новообраному Президенту та майбутньому складу Верховної Ради слід розпочати активну роботу з відстоювання національних інтересів, а не сподіватися на те, що хтось робитиме це за нас: відбудовуватиме економіку, наводитиме лад у соціальній політиці, підвищуватиме міжнародний статус України", – заявила Алла Шлапак.

На її думку, у геополітичному просторі не існує друзів, а є виключно національні інтереси, якими в першу чергу керуються європейські держави під час прийняття стратегічних рішень. Політик переконана, що українська влада не зрозуміла цієї простої істини та самоусунулася від вирішення актуальних для нашої держави питань. Алла Шлапак зазначила, що Україна має навчитися бути по-справжньому незалежною державою.

"Наслідки рішення ПАРЄ дуже логічні і трагічні. Ми маємо самі турбуватися про власне життя. Настав час братися за кропітку та важку працю. Нам потрібно розвивати підприємництво, створювати нові робочі місця й освоювати нові ринки збуту. Влада має взяти повну відповідальність за долю українського народу: впроваджувати справедливі соціальні реформи, розпочати реальну боротьбу з корупцією, відсторонити від управління країною олігархічні клани, вести з міжнародними партнерами діалог виключно з урахуванням національних інтересів. Саме за таких умов Україну почнуть поважати. Ще раз підкреслюю: у нас немає друзів ані на Сході, ані на Заході. Є лише державні інтереси, які ми маємо навчитися поважати та захищати!" - пояснила лідер партії "Соціальна справедливість".