підписатися на розсилку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
26 червня 2019, середа, 09:58 34
Транспорт 2019-06-26T13:30:05+03:00
Українські Новини
BlaBlaCar хоче запустити автобусні перевезення в Україні

BlaBlaCar хоче запустити автобусні перевезення в Україні

Онлайн-сервіс BlaBlaCar, що надає послуги з пошуку попутників для водіїв автомобілів, розглядає можливість співпраці з українськими перевізниками для запуску автобусних рейсів в Україні.

Про це йдеться в повідомленні сервісу, передають Українські Новини.

"На відміну від західноєвропейського, український автобусний ринок дуже фрагментований, тут працюють сотні великих і дрібних перевізників. Тому ми фокусуємося на партнерському підході роботи з максимальною кількістю українських перевізників і наразі працюємо над тим, щоб запропонувати ринку комфортну модель взаємодії", - сказано в ньому з посиланням на керівника BlaBlaCar в Україні Олексія Лазоренка.

Раніше співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв'ю виданню "Октобус. Журнал" повідомив, що компанія планує запустити в Україні автобусні перевезення.

Проте Лазоренко зазначив, що на українському ринку компанія не буде запускати автобуси під своїм брендом BlaBlaBus.

У листопаді 2018 року BlaBlaCar придбав компанію Ouibus у Національної компанії французьких залізниць SNCF.

При цьому SNCF стала акціонером в BlaBlaCar.

Перший рейс BlaBlaBus виконав у червні 2019 року.

BlaBlaCar - найбільший в світі райдшеринговый сервіс.

На ринок України BlaBlaCar вийшов на початку 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, з листопада 2018 року BlaBlaCar ввела платний доступ для бронювання місць.

З допомогою BlaBlaCar мандрівники можуть знайти водія, який їде в потрібному їм напрямку, а водії - попутників.

Більше новин про: BlaBlaCar автобусні перевезення

Архів
Новини
"Нафтогаз" призначив головою ради директорів швейцарської "дочки" Фаворова замість Вітренка 13:31
Вісім Зеленських балотуються в депутати на виборах Ради, - ЦВК 13:24
Кабмін встановив граничні тарифи на тепло і гарячу воду для міст облзначенія і Києва 13:14
Зеленський призначив своїм представником у Криму Кориневича 13:11
Зеленський пропонує Кабміну призначити членом наглядової ради "Нафтогазу" Абромавічуса 12:57
більше новин
У Житомиробленерго заявили, що з 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, але інші не підтверджують 19:48 Доповнено
МОЗ хоче встановити максимальний рівень нікотину і смол у цигарках 19:24
Кабмін підвищить пенсії з 1 липня: на скільки і для яких категорій зростуть виплати 16:25
Юридичний тиск на Росію - це найефективніша стратегія перемоги, - Сенченко 10:56
Держава має контролювати митницю та податки, щоб всі підприємці були в рівних умовах, - Василь Хмельницький 09:48
більше новин
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Екс-голова Верховного суду України Бойко вважає надмірним нинішній склад Верховного суду 11:43
Прем'єр Великобританії Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ 21:17
Низці чиновників підвищили зарплати: скільки тепер заробляють губернатори і мери в Україні 16:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok