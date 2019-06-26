BlaBlaCar хоче запустити автобусні перевезення в Україні

Онлайн-сервіс BlaBlaCar, що надає послуги з пошуку попутників для водіїв автомобілів, розглядає можливість співпраці з українськими перевізниками для запуску автобусних рейсів в Україні.\r\nПро це йдеться в повідомленні сервісу, передають Українські Новини.\r\n"На відміну від західноєвропейського, український автобусний ринок дуже фрагментований, тут працюють сотні великих і дрібних перевізників. Тому ми фокусуємося на партнерському підході роботи з максимальною кількістю українських перевізників і наразі працюємо над тим, щоб запропонувати ринку комфортну модель взаємодії", - сказано в ньому з посиланням на керівника BlaBlaCar в Україні Олексія Лазоренка.\r\nРаніше співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв'ю виданню "Октобус. Журнал" повідомив, що компанія планує запустити в Україні автобусні перевезення.\r\nПроте Лазоренко зазначив, що на українському ринку компанія не буде запускати автобуси під своїм брендом BlaBlaBus.\r\nУ листопаді 2018 року BlaBlaCar придбав компанію Ouibus у Національної компанії французьких залізниць SNCF.\r\nПри цьому SNCF стала акціонером в BlaBlaCar.\r\nПерший рейс BlaBlaBus виконав у червні 2019 року.\r\nBlaBlaCar - найбільший в світі райдшеринговый сервіс.\r\nНа ринок України BlaBlaCar вийшов на початку 2014 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з листопада 2018 року BlaBlaCar ввела платний доступ для бронювання місць.\r\nЗ допомогою BlaBlaCar мандрівники можуть знайти водія, який їде в потрібному їм напрямку, а водії - попутників.