BlaBlaCar хоче запустити автобусні перевезення в Україні

Онлайн-сервіс BlaBlaCar, що надає послуги з пошуку попутників для водіїв автомобілів, розглядає можливість співпраці з українськими перевізниками для запуску автобусних рейсів в Україні.

Про це йдеться в повідомленні сервісу, передають Українські Новини.

"На відміну від західноєвропейського, український автобусний ринок дуже фрагментований, тут працюють сотні великих і дрібних перевізників. Тому ми фокусуємося на партнерському підході роботи з максимальною кількістю українських перевізників і наразі працюємо над тим, щоб запропонувати ринку комфортну модель взаємодії", - сказано в ньому з посиланням на керівника BlaBlaCar в Україні Олексія Лазоренка.

Раніше співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв'ю виданню "Октобус. Журнал" повідомив, що компанія планує запустити в Україні автобусні перевезення.

Проте Лазоренко зазначив, що на українському ринку компанія не буде запускати автобуси під своїм брендом BlaBlaBus.

У листопаді 2018 року BlaBlaCar придбав компанію Ouibus у Національної компанії французьких залізниць SNCF.

При цьому SNCF стала акціонером в BlaBlaCar.

Перший рейс BlaBlaBus виконав у червні 2019 року.

BlaBlaCar - найбільший в світі райдшеринговый сервіс.

На ринок України BlaBlaCar вийшов на початку 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, з листопада 2018 року BlaBlaCar ввела платний доступ для бронювання місць.

З допомогою BlaBlaCar мандрівники можуть знайти водія, який їде в потрібному їм напрямку, а водії - попутників.