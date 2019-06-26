Велика Палата Верховного Суду направила справу про суперечку за добре відому марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції

Велика Палата Верховного Суду направила справу про суперечку за добре відому марку "Корвалол Corvalolum" на но

Велика Палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і направила справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.

Дане рішення було прийнято за підсумками судового засідання.

"Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів першої та другої інстанції та направив справу на новий розгляд. Виходить, що рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі про визнання "Корвалол Corvalolum" є чинним і буде знову розглядатися судами, починаючи з першої інстанції", - прокоментувала рішення начальник сектора захисту прав та судового представництва компанії "Фармак" Юлія Тесля.

У свою чергу директор з правового забезпечення "Фармака" Дмитро Таранчук зазначив, що "Фармак" виступає за цивілізовану конкуренцію і протягом довгих років захищає свої права на добре відому марку "Корвалол Corvalolum".

"Ми захищаємо своє право лише на позначення - бренд. Саме лікарський засіб та його складові не захищені патентом, і воно не охороняється в Україні з точки зору інтелектуальної власності. Аналогічний лікарський засіб може випускати будь-який виробник, який доведе його якість та ефективність і пройде всі необхідні дозвільні процедури. Але під іншою назвою, під своїм власним брендом", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, 25 червня відбудеться засідання Великої Палати Верховного Суду, на якому буде розглянуто звернення про визнання добре відомою маркою "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся в суд з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол - Дарниця".

У червні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Дане рішення було оскаржене фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки і "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

На початку березня 2019 року "Фармак" відсвяткував 60-річчя з дня першого випуску лікарського препарату "Корвалол".

Продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".