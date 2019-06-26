З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів

З 1 липня зросте вартість оформлення паспорта громадянина України (ID-картка), паспорта громадянина України для виїзду за кордон, біометричної посвідки для іноземців – на тимчасове та постійне проживання. Водночас зміниться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міграційної служби України.

Зазначається, що вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%.

Так, вартість паспорта громадянина України (ID-картка) зросте на 66 грн до 345 грн, паспорта громадянина України для виїзду за кордон - на 124,68 до 682 грн, біометричної посвідки для іноземців - на 69,54 грн до 891 грн.

Зміниться також вартість оформлення низки інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні.

В міграційній службі повідомляють, що для громадян, які вже здійснили оплату адміністративного збору з метою отримання послуги, але не встигли оформити документ до 30 червня передбачено можливість здійснити доплату для отримання адміністративної послуги.

Як повідомляли Українські Новини, ID-картку та біометричний закордонний паспорт тепер можна оформити онлайн.

Раніше документ-сервіс "Готово!" припинив оформлення закордонних паспортів, ID-карток, і довідок про несудимість.