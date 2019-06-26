Перший заступник міністра економіки Нефьодов став главою Митниці

Комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала головою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.\r\nПро це він сам написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Виграв конкурс на голову органу, який має стати прозорою митницею", - написав він.\r\nНефьодов був призначений на посаду заступника міністра у лютому 2015 року, а на посаду першого заступника - у листопаді 2016 року.\r\nВін закінчив КНУ ім. Шевченка за спеціальністю економічна теорія.\r\nПрацював в Golden Gate Business c 2004 по 2006 бізнес аналітиком.\r\nЗ 2006 по 2010 працював в Dragon Capital директором інвестиційно-банківського департаменту.\r\nЗ 2010 Нефьодов працював керуючим партнером у ICON Private Equity.\r\nДо останнього етапу конкурсу крім Нефедова був допущений проректор з навчальної роботи Університету митної справи і фінансів Євген Гармаш і керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Андрій Саварець.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у березні Кабінет Міністрів оголосив конкурс на посади голів Державної податкової та митної служб.\r\nКомісія з питань вищого корпусу державної служби обрала заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби.\r\nТим часом Максим Нефьодов задекларував 496,962 тис. гривень доходів за 2016 рік.