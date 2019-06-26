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26 червня 2019, середа, 08:00 67
Економіка 2019-06-26T08:53:03+03:00
Українські Новини
Перший заступник міністра економіки Нефьодов став главою Митниці

Перший заступник міністра економіки Нефьодов став главою Митниці

Максим Нефьодов. Фото: facebook/max.nefyodov
Максим Нефьодов. Фото: facebook/max.nefyodov

Комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала головою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Про це він сам написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Виграв конкурс на голову органу, який має стати прозорою митницею", - написав він.

Нефьодов був призначений на посаду заступника міністра у лютому 2015 року, а на посаду першого заступника - у листопаді 2016 року.

Він закінчив КНУ ім. Шевченка за спеціальністю економічна теорія.

Працював в Golden Gate Business c 2004 по 2006 бізнес аналітиком.

З 2006 по 2010 працював в Dragon Capital директором інвестиційно-банківського департаменту.

З 2010 Нефьодов працював керуючим партнером у ICON Private Equity.

До останнього етапу конкурсу крім Нефедова був допущений проректор з навчальної роботи Університету митної справи і фінансів Євген Гармаш і керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Андрій Саварець.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Кабінет Міністрів оголосив конкурс на посади голів Державної податкової та митної служб.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби.

Тим часом Максим Нефьодов задекларував 496,962 тис. гривень доходів за 2016 рік.

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