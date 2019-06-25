Рятувальники загасили пожежу на полігоні ТПВ біля Рівне

Рятувальники 25 червня у другій половині дня загасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів Рівному, який знаходиться на території Шпановского сільської ради біля міста. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

За його словами, пожежа на площі 0,5 га повністю ліквідовано.

До ліквідації пожежі від Головного управління Держнс України в Рівненській області було залучено 3 одиниці спецтехніки та 18 чоловік особового складу рятувальників, від КАТП-1728 - 2 одиниці спецтехніки та 4 працівника.

Як повідомляли Українські Новини, пожежа на полігоні твердих побутових відходів Рівному розпочався о 4:45 25 червня.