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25 червня 2019, вівторок, 22:39 26
Події 2019-06-25T23:45:02+03:00
Українські Новини
Зустріч Порошенка у Львівській області намагалися зірвати за допомогою димових шашок

Зустріч Порошенка у Львівській області намагалися зірвати за допомогою димових шашок

Прес-секретар колишнього Президента Петра Порошенка Святослав Цеголко заявляє про спробу зірвати зустріч з екс-Президентом в Стрию у Львівській області 25 червня з допомогою димових шашок. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Стрий. Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч Президента Петра Порошенка з громадськістю. Дві характерні речі: один з провокаторів російськомовний; кинули шашки під час заяви Порошенка про спроби заборонити Українську Церкву. Реванш не пройде!", - написав він.

Цеголко опублікував відео інциденту і не повідомив інших деталей.

Як повідомляли Українські Новини, управління державної охорони заявило, що буде забезпечувати охорону колишнього президента Петра Порошенка довічно.

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