На округ Грановського у Харкові від "Слуги народу" піде блогер з Дніпра Куницький з громадянством Ізраїлю. Сам блогер це спростовує

На округ Грановського у Харкові від "Слуги народу" піде блогер з Дніпра Куницький з громадянством Ізраїлю. Сам

По 169-му одномандатному виборчому округу в місті Харків від партії "Слуга народу" буде балотуватися блогер з Дніпра і громадянин Ізраїлю Олександр Куницький (Zpsanek). По цьому ж округу балотується нардеп Олександр Грановський.

Про його громадянство свідчать копії документів і їх нотаріально завірений переклад на українську мову, стверджує Цензор.НЕТ.

Мова йде про надану ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписку про заставу майна громадянина Ізраїлю Олександром Куницким.

Управління з питань населення і міграції держави Ізраїль видали довідку про те, що останнім адресою, за якою був зареєстрований Куницький Олександр Олегович: 3229721 р. Хайфа, вул. га-Тихон, 7, 2.

Цензор.НЕТ звернувся до МВС з проханням підтвердити дану інформацію. Сам Олександр Куницький громадянство Ізраїлю спростовує. З приводу свого балотування, він також не відповів ствердно, зазначивши, що про це можна буде дізнатися на сайті ЦВК."Ні, це не так. Знаю, що у одного із кандидатів, який балотується у Харкові, є румунське громадянство", - сказав він, зазначивши, що йдеться про Олександра Грановском.

Раніше ЗМІ раніше повідомляли, що у Грановського є подвійне громадянство - України та Румунії. Сам він назвав цю інформацію неправдивої.