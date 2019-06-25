На округ Грановського у Харкові від "Слуги народу" піде блогер з Дніпра Куницький з громадянством Ізраїлю. Сам блогер це спростовує

По 169-му одномандатному виборчому округу в місті Харків від партії "Слуга народу" буде балотуватися блогер з Дніпра і громадянин Ізраїлю Олександр Куницький (Zpsanek). По цьому ж округу балотується нардеп Олександр Грановський.\r\nПро його громадянство свідчать копії документів і їх нотаріально завірений переклад на українську мову, стверджує Цензор.НЕТ.\r\nМова йде про надану ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписку про заставу майна громадянина Ізраїлю Олександром Куницким.\r\nУправління з питань населення і міграції держави Ізраїль видали довідку про те, що останнім адресою, за якою був зареєстрований Куницький Олександр Олегович: 3229721 р. Хайфа, вул. га-Тихон, 7, 2.\r\nЦензор.НЕТ звернувся до МВС з проханням підтвердити дану інформацію. Сам Олександр Куницький громадянство Ізраїлю спростовує. З приводу свого балотування, він також не відповів ствердно, зазначивши, що про це можна буде дізнатися на сайті ЦВК."Ні, це не так. Знаю, що у одного із кандидатів, який балотується у Харкові, є румунське громадянство", - сказав він, зазначивши, що йдеться про Олександра Грановском.\r\nРаніше ЗМІ раніше повідомляли, що у Грановського є подвійне громадянство - України та Румунії. Сам він назвав цю інформацію неправдивої.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n