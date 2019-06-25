Через рішення судді Федорчука за позовом "Укрнафти" держбюджет недоотримає 5 млрд гривень

25 червня суддя Окружного адміністративного суду Києва Андрій Федорчук задовільнив заяву про забезпечення адміністративного позову ПАТ "Укрнафта" до Кабінету Міністрів і призупинив щодо «Укрнафти» дії постанови Кабміну від 24 квітня № 364 в частині слів: "Для суб'єктів господарювання, які за результатами 2018 отримали чистий прибуток, що перевищує 50 млн гривень, затвердити базовий норматив в розмірі 90 відсотків".

Про це йдеться в рішенні суду, копія якого є у розпорядженні Українських Новин.

Цією постановою уряду був затверджений базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році підприємств, в статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також тих з них, де 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100%, в тому числі дочірніх підприємств.

Відповідно до офіційних даних "Укрнафти" (https://www.ukrnafta.com/audijovana-finansova-zvitnist-pat-ukrnafta-za-2018-rik) за 2018 рік підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 6 млрд 438 млн гривень.

В результаті даного судового рішення, державний бюджет недоотримає 5 млрд 794,2 млн гривень.

За повідомленнями ЗМІ, це не перше резонансне рішення судді Федорчука.

За даними Центру протидії корупції, 27 грудня 2017 суддя Федорчук у складі колегії суддів відмовив у задоволенні позову про визнання протиправним постанови Головного військового прокурора про засекречування декларацій військових прокурорів. Як зазначають юристи Центру протидії корупції, дане судове рішення може сприяти приховуванню ймовірного незаконного збагачення високопоставлених чиновників, у тому числі посадових осіб Генеральної прокуратури.

За інформацією журналістів "Bihus.info", суддя Федорчук є одним із суддів Окружного адміністративного суду Києва, який отримав в 2013 році службове житло в столиці, яке в подальшому ним було приватизовано. На момент отримання житла, у власності судді був житловий будинок площею 444 кв.м в Бучі. Журналісти відзначають, що суддя не проживає в отриманій квартирі, а здає її в оренду. Таким чином, на думку журналістів, суддя Федорчук своїми діями унеможливив передачу вищевказаної квартири іншим державним службовцям, які потребують службове житло і фактично використовував своє службове становище в особистих цілях.

26 червня Вищою кваліфікаційною комісією суддів заплановано розгляд питання про підтримку рішень колегій ВККС, прийнятих в рамках процедури кваліфікаційного оцінювання суддів, в тому числі щодо судді Федорчука.

Нагадаємо, що Громадська рада доброчесності дала негативний висновок щодо Федорчука (https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/Kvalifikatsiine%20Otsiniuvania%202019/31.05/2019.05.31_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1% 80% D1% 87% D1% 83% D0% BA_% D0% 92% D0% B8% D1% 81% D0% BD% D0% BE% D0% B2% D0% BE% D0% BA.pdf).