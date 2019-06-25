З'явилася реакція захисту Дмитра Фірташа на рішення Верховного суду Австрії

Американські адвокати Дмитра Фірташа Ден Вебб і Ленні Девіс заявили, що у справі українського бізнесмена як і раніше відсутні докази будь-якого злочину.\r\nПро це йдеться у заяві адвокатів Дмитра Фірташа в США Дена Вебба і Ленні Девіса після рішення Колегії суддів Верховного суду Австрії, яке цитують українські і американські ЗМІ, текст якого є у розпорядженні редакції Українських Новин.\r\n"Ми розчаровані сьогоднішнім рішенням Верховного суду Австрії. У будь-якому випадку, нічого не змінилося щодо невинуватості пана Фірташа і відсутність доказів його провини в якому-якому злочині", - йдеться в повідомленні Bloomberg.\r\nАмериканські захисники Дмитра Фірташа заявляють, що в повному тексті звинувачення американські прокурори ніколи не звинувачували українського бізнесмена в дачі хабарів. "Цей факт часто навіть не згадується в засобах масової інформації у Сполучених Штатах Америки", - стверджують адвокати.\r\nСлова Вебба і Девіса наводить також BBC Україна: "Він ніколи не займався бізнесом у США. Ніколи не відвідував США. Не знав ні про які плани щодо підкупу офіційних осіб в Індії з питання індійських титанових родовищ, які ніколи і ніким не були реалізовані", – цитує американських адвокатів Фірташа українська служба BBC.\r\nНагадаємо, сьогодні Верховний суд Австрії не знайшов процесуальних порушень у вирішенні Вищого земельного суду Відня, визнав неприпустимою екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа в США, залишивши його чинним.\r\nРаніше кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" повідомив з місця подій, що Верховний суд не вирішував питання наявності чи відсутності вини, а розглядав тільки питання дотримання законодавства під час прийняття рішення апеляційним судом про можливість екстрадиції.\r\nРішення Верховного суду Австрії не означає негайної екстрадиції Дмитра Фірташа в США. Остаточне рішення буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.