З'явилася реакція захисту Дмитра Фірташа на рішення Верховного суду Австрії

Американські адвокати Дмитра Фірташа Ден Вебб і Ленні Девіс заявили, що у справі українського бізнесмена як і раніше відсутні докази будь-якого злочину.

Про це йдеться у заяві адвокатів Дмитра Фірташа в США Дена Вебба і Ленні Девіса після рішення Колегії суддів Верховного суду Австрії, яке цитують українські і американські ЗМІ, текст якого є у розпорядженні редакції Українських Новин.

"Ми розчаровані сьогоднішнім рішенням Верховного суду Австрії. У будь-якому випадку, нічого не змінилося щодо невинуватості пана Фірташа і відсутність доказів його провини в якому-якому злочині", - йдеться в повідомленні Bloomberg.

Американські захисники Дмитра Фірташа заявляють, що в повному тексті звинувачення американські прокурори ніколи не звинувачували українського бізнесмена в дачі хабарів. "Цей факт часто навіть не згадується в засобах масової інформації у Сполучених Штатах Америки", - стверджують адвокати.

Слова Вебба і Девіса наводить також BBC Україна: "Він ніколи не займався бізнесом у США. Ніколи не відвідував США. Не знав ні про які плани щодо підкупу офіційних осіб в Індії з питання індійських титанових родовищ, які ніколи і ніким не були реалізовані", – цитує американських адвокатів Фірташа українська служба BBC.

Нагадаємо, сьогодні Верховний суд Австрії не знайшов процесуальних порушень у вирішенні Вищого земельного суду Відня, визнав неприпустимою екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа в США, залишивши його чинним.

Раніше кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" повідомив з місця подій, що Верховний суд не вирішував питання наявності чи відсутності вини, а розглядав тільки питання дотримання законодавства під час прийняття рішення апеляційним судом про можливість екстрадиції.

Рішення Верховного суду Австрії не означає негайної екстрадиції Дмитра Фірташа в США. Остаточне рішення буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.