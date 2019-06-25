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25 червня 2019, вівторок, 19:22 141
Економіка 2019-06-25T19:29:37+03:00
Українські Новини
Великі промспоживачі готуються до старту нового енергоринку

Великі промспоживачі готуються до старту нового енергоринку

Електроенергія (ілюстрація). Фото: soloway.org.ua
Електроенергія (ілюстрація). Фото: soloway.org.ua

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), державне підприємство "Укренерго" та великі промислові споживачі готові до запуску оптового енергоринку з 1 липня 2019 року.

Про це йшлося на семінарі з підготовки до роботи у новому ринку електроенергії, організованому ExPro consulting.

Метою заходу було з'ясувати проблемні моменти входження до нового енероринку непобутових споживачів. Серед учасників – великі промислові та аграрні підприємства, рітейлери.

Представник компанії "Укренерго" Катерина Чайкіна повідомила, що НКРЕКП врегульовала всі питання енергоринку щодо регуляторної частини. "Регулятор підготував всі документи, не бачу ніяких питань до Нацкомісії", - зазначила Чайкіна.

Голова біржового комітету Української енергетичної біржі Олексій Дубовський зазначив, що готовність до запуску нового ринку - максимальна. "Коли стало зрозуміло, що ніякого перенесення не буде, то всі напружилися та прискорили свій рівень готовності. Міненерговугілля, Кабінет Міністрів і НКРЕКП зробили все, щоб новий ринок запустити вчасно, відповідно до законодавства", - зазначив Олексій Дубовський.

У свою чергу, колишній міністр енергетики Сергій Чех наголосив, що переносити запуск ринку небезпечно та загрожує негативними наслідками для енергетики і для всієї країни.

"На мою думку, поставлені законом завдання виконані, всі потрібні нормативи прийняті, всі сьогодні декларують готовність до роботи в нових умовах. Ми не можемо допустити гальмування реформ. Гальмування енергореформи - це удар по іміджу України на міжнародній арені, удар по іміджу енергокомпаній перед споживачами. Перенесення - це відкладання реформи, тоді як відкриття ринку - це нові можливості, це лібералізація, це індикативні ціни, участь імпортних постачальників", - зазначив Сергій Чех.

Як раніше повідомлялося, з 1 липня в Україні стартує другий етап енергореформи, який передбачає запуск нового оптового ринку електроенергії.

Нагадаємо, реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію та появу нових учасників ринку.

В кінці травня Кабмін розробив постанову про компенсації зростання тарифів для населення через механізм спецзобов'язань, які покладаються на держпідприємства "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Як раніше повідомлялося, гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін заявив, що компанія готова брати участь у підтримці тарифів для населення при введенні нового енергоринку.

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