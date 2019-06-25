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25 червня 2019, вівторок, 18:53 137
Економіка 2019-06-25T19:30:01+03:00
Українські Новини
Керівництво "Енергоринку" цілеспрямовано зриває энергореформу, – Марунич

Керівництво "Енергоринку" цілеспрямовано зриває энергореформу, – Марунич

Дмитро Марунич. Фото: politnavigator.net
Дмитро Марунич. Фото: politnavigator.net

Інспірована керівництвом державного підприємства (ДП) "Енергоринок" дестабілізація фінансового становища генеруючих компаній спрямована на зрив реформи ринку електроенергії.

Про це повідомив енергетичний експерт Дмитро Марунич.

"За травень "Енергоринок" розрахувався з генкомпаніями на 89%, недоплативши їм 1,5 млрд гривень. Але, це – квіточки, ягідки будуть за підсумками червня: очікується, що рівень розрахунків не перевищить 30% та генкомпанії недоотримають 8 млрд гривень. Штучно "вимиваються" оборотні кошти у виробників електроенергії. Інакше як шкідництвом це не назвеш", - вважає Марунич.

Експерт впевнений, що керівники держпідприємства "Енергоринок" зацікавлені в тому, щоб реформа ринку електроенергії була заблокована, тому що це призведе до збереження чинної моделі, в якій ДП "Енергоринок" є монопольним покупцем електроенергії в Україні.

"Нагадаю, у радянському кримінальному праві шкідництвом називалися дії, що спрямовані на підрив тієї чи іншої галузі економіки. Обов'язковою ознакою шкідництва вважалося усвідомленість дій. Все це чітко вбачається в діях керівництва держпідприємства "Енергоринок", які спрямовані на ускладнення фінансового становища виробників електроенергії та зрив запуску реформи в основоположній для економіки України галузі", - підкреслив Марунич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівники ДП "Енергоринок", маючи в своєму розпорядженні необхідні для повноцінного виконання своїх зобов'язань кошти, навмисно знижують рівень розрахунків з виробниками.

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