Кличко зустрівся з ошуканими вкладниками Войцеховського, які перекривали Хрещатик

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко поспілкувався з ошуканими інвесторами Анатолія Войцеховського, які перекривали у вівторок, 25 червня, вулицю Хрещатик з вимогами легалізувати незаконні будинки, в яких вони придбали житло.

Про це йдеться на веб-сайті мера Києва.

Кличко відзначив, що КМДА готова сприяти в розв’язанні проблемних ситуацій щодо кожного окремого об’єкту, аби ошукані інвестори незаконних забудов могли закінчити будівництво свого житла.

"Бо в кожному такому будинку - своя проблема. Десь - неоформлена земля, десь - не підключені мережі, в інших - несплачена пайова участь, - зазначив Кличко. - Я пропоную вам напрацювати разом "дорожню карту" для вирішення проблем по кожного об’єкту. Залучіть юристів, яким ви довіряєте. З нашого боку цим питанням займається заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп, який з вами регулярно спілкується", - звернувся до ошуканих вкладників мер Києва.

Зокрема Кличко дав доручення профільним заступникам вивчити можливість зменшення фінансового навантаження на ошуканих вкладників за підключення до інженерних мереж. Кличко також наголосив, що столична влада неодноразово зверталася і до уряду, і до депутатів Верховної Ради України з тим, аби вирішити питання ошуканих вкладників на законодавчому рівні.

Також мер зазначив, що для того аби афери не повторювалися, необхідно вносити зміни до чинного законодавства. На думку Кличка, реальними розпорядниками об’єктів повинні бути банки. Аби всі операції щодо придбання житла здійснювались лише через фінансові установи, чим буде мінімізовано ризики втратити інвестиції у житло.

Також на зустрічі з ошуканими інвесторами були присутні голови столичних районних держадміністрацій, в районах яких "виросли" незаконні будинки Войцеховського. Голів районів Кличко теж долучив до розв’язання ситуації з проблемними будинками.