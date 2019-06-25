підписатися на розсилку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
25 червня 2019, вівторок, 17:58 138
Нерухомість 2019-06-25T19:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко зустрівся з ошуканими вкладниками Войцеховського, які перекривали Хрещатик

Кличко зустрівся з ошуканими вкладниками Войцеховського, які перекривали Хрещатик

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко поспілкувався з ошуканими інвесторами Анатолія Войцеховського, які перекривали у вівторок, 25 червня, вулицю Хрещатик з вимогами легалізувати незаконні будинки, в яких вони придбали житло.

Про це йдеться на веб-сайті мера Києва.

Кличко відзначив, що КМДА готова сприяти в розв’язанні проблемних ситуацій щодо кожного окремого об’єкту, аби ошукані інвестори незаконних забудов могли закінчити будівництво свого житла.

"Бо в кожному такому будинку - своя проблема. Десь - неоформлена земля, десь - не підключені мережі, в інших - несплачена пайова участь, - зазначив Кличко. - Я пропоную вам напрацювати разом "дорожню карту" для вирішення проблем по кожного об’єкту. Залучіть юристів, яким ви довіряєте. З нашого боку цим питанням займається заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп, який з вами регулярно спілкується", - звернувся до ошуканих вкладників мер Києва.

Зокрема Кличко дав доручення профільним заступникам вивчити можливість зменшення фінансового навантаження на ошуканих вкладників за підключення до інженерних мереж. Кличко також наголосив, що столична влада неодноразово зверталася і до уряду, і до депутатів Верховної Ради України з тим, аби вирішити питання ошуканих вкладників на законодавчому рівні.

Також мер зазначив, що для того аби афери не повторювалися, необхідно вносити зміни до чинного законодавства. На думку Кличка, реальними розпорядниками об’єктів повинні бути банки. Аби всі операції щодо придбання житла здійснювались лише через фінансові установи, чим буде мінімізовано ризики втратити інвестиції у житло.

Також на зустрічі з ошуканими інвесторами були присутні голови столичних районних держадміністрацій, в районах яких "виросли" незаконні будинки Войцеховського. Голів районів Кличко теж долучив до розв’язання ситуації з проблемними будинками.

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва КМДА Анатолій Войцеховський Незаконні будинки Житлові будинки

Архів
Новини
Зеленський регламентував діяльність Офісу Президента і перепризначив його керівництво 19:50
Великі промспоживачі готуються до старту нового енергоринку 19:22
Нічний тариф залишається, - київський постачальник електроенергії спростував інформацію про його скасування для населення 19:13
У Держдумі допускають участь представників від окупованого Криму в ПАРЄ від Росії 19:05
Керівництво "Енергоринку" цілеспрямовано зриває энергореформу, – Марунич 18:53
більше новин
З 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, - "Житомиробленерго" 19:47
Кабмін підвищить пенсії з 1 липня: на скільки і для яких категорій зростуть виплати 16:25
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
МОЗ хоче встановити максимальний рівень нікотину і смол у цигарках 19:24
Юридичний тиск на Росію - це найефективніша стратегія перемоги, - Сенченко 10:56
більше новин
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні 12:18
Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці 20:31
Затримані на мітингу у Москві. Фото: Артем Лоскутов
У Росії на мітингах проти політрепресій затримали активістів з "провокаційними" плакатами 23:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok