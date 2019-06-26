Був на лікарняному: Семочко пояснив, чому його не можна було звільняти

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко заявляє про перебування на лікарняному під час звільнення.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Семочко після зауважень колегії суддів подав виправлений позов, в якому попросив скасувати указ екс-Президента Петра Порошенка від 12 квітня про його звільнення.

"Обґрунтовуючи заяву позивач вказав, що у період з 08 по 22 квітня 2019 перебував на лікарняному в зв'язку з загальним захворюванням та тимчасовою непрацездатністю, що підтверджується листком непрацездатності серії АДХ № 045995 від 08.04.2019, копію якого додано до позовної заяви", - сказано в матеріалах суду.

Семочко повідомив суду, що 23 квітня прибув для подальшого виконання службових обов'язків у Службу зовнішньої розвідки України, де дізнався про своє звільнення з посади.

Позивач заявляє, що з указом Порошенко ознайомився виключно в мережі Інтернет на офіційному сайті Президента.

Верховній Суд почне розглядати законність звільнення Семочко 24 липня.

Згідно ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.

Як повідомляли Українські Новини, 12 квітня колишній Президент Петро Порошенко звільнив екс-першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Семочко.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочко.

16 жовтня СБУ почала розслідування відносно Семочко по справі про держзраду.

Також у жовтні Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом його незаконного збагачення.

Семочко заперечує незаконне збагачення і звинувачує журналістів в маніпуляціях.

Він також заперечує факт отримання російського громадянства своїми родичами.