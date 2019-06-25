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25 червня 2019, вівторок, 17:42 146
Вибори 2019-06-25T19:00:03+03:00
Українські Новини
Реєстрація клонів кандидатів є фундаментальним дефектом виборів, – Карасьов

Реєстрація клонів кандидатів є фундаментальним дефектом виборів, – Карасьов

Вадим Карасьов. Фото: znaj.ua
Вадим Карасьов. Фото: znaj.ua

В останні дні публікується дедалі більше інформації, що на парламентських виборах з'являються кандидати в народні депутати - однофамільці й тезки відомих політиків.

Журналіст інтернет-видання "Знай.ua" попросив прокоментувати дану ситуацію політолога Вадима Карасьова.

"Це, звичайно, фундаментальний дефект нашої виборчої кампанії, - вважає експерт. - Якщо його не усунути вчасно (а це може зробити ЦВК своїм рішенням), тоді він буде постійно генерувати сумніви в справедливості народного волевиявлення. У нас і так вибори проходять на емоціях, швидкоплинно, без обговорення змістовних речей. Ніхто не вникає у виборчі програми. А тут ще деякі технологи настільки не поважають виборців, що підсовують їм клонів".

Політолог пояснив: "Ось подивіться, висувають однофамільців кандидатів. Це до речі такий маркер: якщо проти тебе виставили клона - значить у тебе високий рейтинг і ти можеш виграти. Якщо двох клонів - значить ти точно лідер. Ну а якщо трьох - то тебе бояться і не знають як "збивати". Так само зараз ми бачимо купу кандидатів від фірм з назвою "Слуга народу", організацій "Команда Зе", зв'язок з якими сам справжній "Зе" заперечує".

"Необхідно якось вирішувати проблему юридично. Треба вказувати "дівочі" прізвища тим клонам, які їх поміняли перед виборами. Треба вводити порядкові номери кандидатів у бюлетені. Якщо це не зробила Рада змінами закону - нехай прийме рішення Центрвиборчком. Пам'ятаєте, на президентських виборах однофамілець Тимошенко набрав 1,5% голосів? Якщо були б номери кандидатів у бюлетені, кандидати б у своїй агітації робили упор на номері, і помилок виборців було б менше", - рекомендував Вадим Карасьов.

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