Володимир Пилипенко: повернення Росії в ПАРЄ – хто винен і що робити

Депутат Верховної Ради та юрист Володимир Пилипенко висловив свою думку про ситуацію, яка склалася з поверненням російської делегації в Парламентську асамблею Ради Європи.

Всі сьогодні говорять, які наші делегати в ПАРЄ молодці – влаштували демарш – вирішили призупинити членство на знак протесту. Дозволю трохи відійти від популярної теми "зради" і озвучити кілька думок, на які чомусь ніхто не акцентує увагу попри те, що саме вони і стали передумовою очікуваного в Європі повернення Росії в Асамблею.

Перш за все - чому ніхто не запитає у цих делегатів, як так склалось, що 118 депутатів Асамблеї проголосували за зняття санкцій з російської делегації?

Чим вони там взагалі займались? Адже з кількості всіх тих селфі і відео – робота кипіла!

Скажіть, будь ласка, а яка політична відповідальність за такий провал? Де план дій, хто координує роботу? Може, хтось із делегатів знаходиться не на своєму місці? Наразі я бачу, що все перетворилось на банальний самопіар. Ну, шановні, якщо ви розписались у власному безсиллі, то дайте іншим це виправити.

Та й про яке призупинення членства ми говоримо? У нас подібне рішення лише новий склад парламенту має право ухвалювати. Нинішньому 70% українців не довіряють! Крім того, після парламентських виборів відповідно до регламенту стара делегація може бути шість місяців. Однак після складання присяги швидше за все її склад поміняють. Таким чином нову отримаємо уже в жовтні.Так що це й так останні дні роботи делегатів. Навіщо цей цирк влаштовувати?

Мені довелось бути членом парламентської делегації в ПАРЄ з 2009 по 20014 рік. Чудово розумію, як там все працює. Пам’ятаю, як ще з трибуни ПАРЄ разом з колегами повідомили світові про агресію Росії. Але тоді одних розмов і заяв було замало. Потрібно було весь час спілкуватись з делегатами, пояснювати нашу позицію та очевидні факти, схиляти на свою сторону. Тому не варто сьогодні перекладати всю відповідальність винятково на західних партнерів.

Фахова робота – це не демарші організовувати чи поправки безкінечні вносити, а постійно вести перемовини і налагоджувати контакти із членами делегацій. Не лише в залі Асамблеї, а й поза її стінами. Це міжнародне право, ключовий принцип якого – знаходити шляхи і методи домовлятись із своїми потенційними союзниками. І точно – не ухиляння від своїх обов’язків. Як це нам продемонстрував Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який не взяв участь в засіданні Комітету міністрів Ради Європи через "можливе повернення Росії до організації". Тут конструктивною роботою і не пахне.

Ви гляньте, хто проголосував за повернення Росії – Франція, Німеччина, Норвегія, Австрія, Італія. Навіть глава уряду Великобританії Тереза Мей підтримала зняття санкційного тиску з Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Це ж великі гравці. Невже Україна не може з ними домовитись? Невже у нас немає що їм запропонувати? Якщо немає – тоді про ніяку міжнародну політику не треба навіть заїкатись.

Зрозуміло, що зняття санкцій з російської делегації - дипломатична поразка. Не більше, і не менше.

Чи це перемога РФ? Не факт. Скоріше, Європа грає в свою гру. Йдеться про енергетичну незалежність, конкуренцію зі США, загрози китайської економічної експансії тощо.

Та й очікування громадян ЄС - стабільна економіка, а не потрясіння. Все логічно. Європа втомилася, а РФ не надто страждає - гібридна історія, нічого нового.

Єдине, що у всій цій ситуацію може вдіяти Україна – фахово працювати на дипломатичному рівні, відстоюючи національні інтереси, а не вправлятись у демаршах.