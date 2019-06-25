26.06.19 13:30 Прес-конференція: "Експерти, політологи та журналісти закликають кандидатів у депутати припинити використання брудних технологій"

26 червня 2019 року, о 13:30 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Експерти, політологи та журналісти закликають кандидатів у депутати припинити використання брудних технологій".\r\n Спікери:\r\n\r\n Андрій Єременко, соціолог;\r\nВолодимир Гайдамачук, журналіст;\r\nІгор Оваденко, ветеран АТО;\r\n Геннадій Прищепчук, громадський діяч;\r\nОлексій Вороненко, політолог.\r\n\r\n Акредитація журналістів: 067-34-33-444\r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх