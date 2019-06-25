26.06.19 13:30 Прес-конференція: "Експерти, політологи та журналісти закликають кандидатів у депутати припинити використання брудних технологій"

Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45

ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32

В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні 12:18

Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці 20:31