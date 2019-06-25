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  • 26.06.19 13:30 Прес-конференція: "Експерти, політологи та журналісти закликають кандидатів у депутати припинити використання брудних технологій"
25 червня 2019, вівторок, 15:05 23
Прес-центр 2019-06-25T15:08:19+03:00
Українські Новини
26.06.19 13:30 Прес-конференція: "Експерти, політологи та журналісти закликають кандидатів у депутати припини

26.06.19 13:30 Прес-конференція: "Експерти, політологи та журналісти закликають кандидатів у депутати припинити використання брудних технологій"

26 червня 2019 року, о 13:30 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Експерти, політологи та журналісти закликають кандидатів у депутати припинити використання брудних технологій".

Спікери:

  1. Андрій Єременко, соціолог;
  2. Володимир Гайдамачук, журналіст;
  3. Ігор Оваденко, ветеран АТО;
  4. Геннадій Прищепчук, громадський діяч;
  5. Олексій Вороненко, політолог.

Акредитація журналістів: 067-34-33-444

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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