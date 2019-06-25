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  • Зеленський відправляє керувати Луганською областю "регіонала" Комарницького, СБУ не реагує, – журналіст Руденко
25 червня 2019, вівторок, 14:07 162
Політика 2019-06-25T14:13:09+03:00
Українські Новини
Зеленський відправляє керувати Луганською областю "регіонала" Комарницького, СБУ не реагує, – журналіст Руденк

Зеленський відправляє керувати Луганською областю "регіонала" Комарницького, СБУ не реагує, – журналіст Руденко

Віталій Комарницький. Фото: lduvs.edu.ua
Віталій Комарницький. Фото: lduvs.edu.ua

До Кабінету Міністрів України надійшло подання на кандидатів, які претендують на посади голів обласних державних адміністрацій. Серед них - й на керівника Луганської області. Незважаючи на хвилю обурення, кандидатом у прифронтовій регіон був і залишається Віталій Комарницький. В минулому - член Партії регіонів, який в 2010 році балотувався до Луганської обласної ради за партійними списками партії Януковича (№32).

Про це журналіст Сергій Руденко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Колишніх "регіоналів" не буває. Можна нескінченно рвати на собі вишиванку й божитися в любові до Україні, але "ригівське нутро" все одно випирає назовні. І дуже погано, коли це нутро підтримується командою нового Президента Володимира Зеленського", - зазначив Руденко.

Журналіст нагадав, що 2 березня 2014 року Луганська облрада ухвалила рішення "Про політичну ситуацію в Україні та заходи щодо її стабілізації", згідно з яким центральні органи виконавчої влади, які сформували парламент, були визнані нелегітимними і був заклик звернутися до Російської Федерації за допомогою. За це рішення депутатська фракція Партії регіонів у Луганській раді, в яку входив і Комарницький, одноголосно проголосувала.

"Потім була окупація. 26 грудня 2014 року, за даними TheBabel, на сайті "МВС ЛНР" з'явився матеріал про Комарницком. У ньому бойовики стверджували, що ректор в період бойових дій "позиціонував себе прихильником молодої Луганської народної республіки", але у вересні, скориставшись військовою блокадою Луганська, "під прикриттям представників МВС України просочився" до Сєвєродонецька", - написав Сергій Руденко.

За словами Руденка, тепер Комарницького, спираючись на підтримку Максима Ткаченка, директора "Квартал-Концерту", "штовхають" на глову області. "У Комарницького ще якийсь колишній "регіонал" Володимир Струк. Який січня 2014 року при спробі перешкодити незаконному голосуванню вдарив Лесю Оробець в сонячне сплетіння. А потім той же Струк ставив перший блокпост в ЛНР, а прокуратура порушила проти нього справу за ознаками закликів до порушення територіальної цілісності України. А тепер Володимир Струк балотується в народні депутати у виборчому окрузі №113 на Луганщині. І де, питається, СБУ?" - зазначив журналіст.

На думку Руденка, 26 червня уряд Гройсмана має розглядати кандидатів на голів обласних державних адміністрацій. "Сподіваюся, у Кабміні всі ж знають, хто такий Комарницький. Правда?" - запитав журналіст.

Як раніше повідомлялося, Луганську область може очолити ректор Луганського університету внутрішніх справ Віталій Комарницький - в минулому – член Партії регіонів.

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