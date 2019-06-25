Перші в історії торги електроенергією на біржі пройдуть 27 червня

Аукціонний комітет прийняв регламент проведення торгів електроенергією за двосторонніми договорами виробництва державних Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" та Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго". Перші торги будуть призначені на 27 червня на майданчику Української енергетичної біржі.

Організація електронних аукціонів необхідна для реалізації механізму PSO, який гарантує низькі ціни на електроенергію для населення.

За словами генерального директора Української енергетичної біржі Олександра Коваленко, торговельний майданчик та учасники готові до проведення торгів. Навчання пройшли близько 200 учасників торгів, в тому числі й представників державних виробників: "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Центренерго" та інших", - зазначив Коваленко, додавши, що торги будуть електронними та анонімними, що виключає змову між учасниками торгів, а результати будуть публікуватися на веб-сайті біржі, що зробить процес максимально прозорим.

Відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії", з 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії. Реформа ринку електроенергії проводиться в рамках імплементації Україною Третього енергопакету Європейського Союзу. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю.