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25 червня 2019, вівторок, 12:38 37
Фінанси 2019-06-25T15:00:03+03:00
Українські Новини
Замінять купюри: В Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень

Замінять купюри: В Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень

Монета 5 гривень. Фото: НБУ
Монета 5 гривень. Фото: НБУ

Національний банк вирішив ввести монети 5 гривень в 2019 році і 10 гривень у 2020 році.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми в 2019 році вводимо 5 гривень і в 2020 році – 10 гривень", - сказав він. При цьому Смолій додав, що за банкнотами 1 і 2 гривні припинено друк.

"По мірі їх зносу вони будуть вилучатися з обігу, і замінюватися монетами відповідних номіналів", - додав глава НБУ.

Монетний ряд. Фото: НБУМонетний ряд. Фото: НБУ

Як повідомляли Українські Новини, НБУ оновив правила продажу пам'ятних монет.

До новорічних свят НБУ випустив пам'ятну монету.

17 грудня 2018 Національний банк випустив сувенірну неплатежную банкноту "Сто гривень", яка відтворює дизайн української банкноти номінальною вартістю 100 гривень, введеної в обіг 17 жовтня 1918 року.

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